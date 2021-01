HP dévoile un Envy 14 à partir de 1499 €

Le HP ENVY 14 est un PC portable pensé pour les utilisateurs qui veulent laisser libre court à leur créativité, sans compromis sur la connectivité. Il est doté d’une dalle tactile IPS WUXGA de 1920 x 1200 pixels (en option). Son format 16:10 offre 11 % d’affichage supplémentaire par rapport au 16:9. Il s’agit du premier PC portable HP à proposer une calibration des couleurs avec pour une qualité d’affichage exceptionnelle. La fonctionnalité HP Display Control permet de configurer aisément les paramètres d’affichage en fonction des tâches souhaitées.

Ce PC dispose de quatre réglages différents via HP System Control afin de personnaliser les processeurs Intel Core de 11e génération et la carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q. La fonctionnalité HP Performance Control optimise la gestion du refroidissement grâce à un capteur thermopile infrarouge. HP Dynamic Power permet quant à lui de contrôler la puissance entre le CPU et le GPU. HP annonce en moyenne une autonomie de plus de 16 heures.

La caméra est dotée d’un cache physique et d’une touche dédiée qui permet de couper le micro sur le clavier. Un dispositif audio basé sur l’IA permet réduire les bruits parasites lors de l’utilisation des haut-parleurs, du casque ou du micro : idéal pendant les appels vidéo, les visio-conférences ou les enregistrements. La fonction HP QuickDroppermet de transférer facilement des photos, des vidéos et des documents entre le PC et des appareils mobiles, le tout, sans fil.