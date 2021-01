Honor View 40 5G, le premier smartphone de l’ère post Huawei

Honor vient d’entamer un nouveau voyage, suite à sa séparation d’avec Huawei en novembre de l’année dernière. Et le premier résultat en est le Honor View 40 5G, conçu pour «ravir les sens».

Que signifie ce slogan traduit en termes purement technologiques ? Eh bien, les propriétaires auront droit à un écran OLED incurvé de 6,72 pouces capable de présenter plus d’un milliard de couleurs, une puce MediaTek Dimensity 1000+ avec optimisations GPU Turbo X et Hunter Boost pour les jeux, et une capteur photo principal de 50 MP taillé pour les conditions de faible luminosité et prenant en charge la capture vidéo 4K. A cela s’ajoutent une batterie à charge rapide de 4000 mAh, 8 Go de RAM, jusqu’à 256 Go de stockage et la prise en charge de la 5G. Hélas, on ne sait pas encore si ce terminal sera lancé en dehors de la Chine pour le moment. Mais on a hâte de l’avoir en main !