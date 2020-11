Home Working Box : un kit d’équipement pour bien télétravailler

Le télétravail, de nouveau favorisé par de nombreuses entreprises, s’impose comme un modèle en devenir. En constatant cette évolution, BakkerElkhuizen souhaite aider les salariés à bien s’équiper avec des kits d’accessoires ergonomiques et propose la Home Working Box, un kit d’équipements qui facilite le télétravail. Lors de la mise en place du confinement, de nombreuses personnes ont dû improviser un espace de travail avec les moyens du bord à leur domicile. Pour disposer d’un poste de travail confortable chez soi, les télétravailleurs auraient dû être équipés d’un support pour ordinateur portable, d’un clavier et d’une souris ergonomiques. Afin d’aider les entreprises à équiper leurs employés, BakkerElkhuizen a mis en place un kit d’équipement qui permet d’améliorer l’efficacité du télétravail.

Être bien équipé pour mieux télétravailler

La Home Working Box offre la meilleure assistance possible pour organiser son poste de travail à domicile. Tanguy Hopchet, Directeur France de BakkerElkhuizen, explique « l’importance de disposer d’un espace de travail optimal pour limiter la fatigue visuelle et les troubles musculo-squelettiques ». La Home Working Box propose ainsi différents supports et outils ergonomiques pour adopter une posture de travail saine. Le kit comporte notamment un support pour positionner son ordinateur portable à la bonne hauteur, un clavier compact pour diminuer la charge des avant-bras et une souris verticale qui prévient les désagréments d’un poignet trop courbé vers le côté.

Pour répondre aux besoins de santé, de confort et de productivité des employés de manière la plus efficace possible, BakkerElkhuizen propose trois sets de la Home Working Box, chacune disposant de sa propre gamme de produits : « Essentiels », « Professionnel » ou « Premium » (chacun avec et sans souris). Par ailleurs un tapis de souris “The Egg Ergo Mouse Pad” est offert dans chaque set.

Homeworking Essentials Plus, 192 €

Homeworking Professional Plus, 240 €

Homeworking Premium Plus, 285 €