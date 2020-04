Google Stadia : le point sur les dernières nouveautés

Le mardi 28 avril, à l’occasion d’un nouveau Stadia Connect, 11 nouveaux jeux, du contenu Stadia Pro et une nouvelle fonctionnalité ont été annoncés.

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS – Pioneer Edition (39,99 €; gratuit avec Stadia Pro dès le 28 avril)

• Comprend : PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS jeu de base (29,99 €), Pass Survivant: Cold Front, un pack de tenues exclusives Stadia.

• Click to Play : Jouer à PUBG sera un jeu d’enfant pour les abonnés Stadia Pro, grâce au Click to Play. Ce service permet de plonger au cœur du jeu via ce lien dès la mise en ligne de PUBG. Vous pouvez d’ailleurs le partager avec vos communautés, ils accéderont directement au jeu s’ils détiennent un abonnement Pro ou seront redirigés vers la page d’accueil le cas contraire.

Mise à jour EA

En collaboration avec EA, Stadia annoncera l’arrivée des plus gros jeux EA et plus particulièrement :

• Jedi: Fallen Order (Disponible cet automne)

• Madden NFL (Disponible cet hiver)

• FIFA (Disponible cet hiver)

Jeux supplémentaires

• Crayta (First on Stadia; gratuit avec Stadia Pro cet été)

◦ Crayta réunit des joueurs de tous niveaux et de tous âges pour créer des jeux multijoueurs et les partager avec leurs familles, leurs amis et le reste du monde. Créez, collaborez, jouez et partagez vos propres jeux avec Crayta, exclusivement sur Stadia.

• Get Packed (First on Stadia; 19,99 €; disponible le 28 avril)

◦ Get Packed est un jeu coopératif survolté pour 1 à 4 joueurs en ligne ou en local. Aidez les habitants de la ville de Ditchlington à déménager leurs biens à travers les modes de jeu Campagne, Versus et Destruction, et semez le chaos dans votre sillage!

• Wave Break (First on Stadia)

◦ Wave Brake est un jeu multijoueurs de skateboard de type arcade se déroulant dans un univers inspiré du Miami Vice des années 1980, rempli de crimes. Choisissez parmi une variété de véhicules aquatiques et partez à la conquête des eaux en réalisant grab, grind, kickflip et autres figures sur votre bateau à travers des lieux exotiques.

• Embr (First on Stadia et PC; inclura la fonction Stream Connect; accès anticipé à partir du 21 mai)

• Rejoins Embr, la révolution des services d’urgence, et devient dès aujourd’hui un Embr Respondr™ ! Affronte le feu, sauve des vies et grimpe à l’échelle sociale tout en bénéficiant d’horaires de travail flexibles. Chez Embr, notre mission est simple : la généralisation de la lutte contre le feu, pour tous, partout.

• Zombie Army 4 : Dead War (49,99 €; gratuit avec Stadia Pro à partir du 1er mai)

• Octopath Traveler (59,99 €; disponible le 28 avril)

• Rock of Ages 3 (disponible en juin)

Mises à jour Stadia pro

• PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS – Pioneer Edition disponible avec Stadia Pro le 28 avril

• Zombie Army 4 disponible avec Stadia Pro le 1er mai

• SteamWorld Heist disponible avec Stadia Pro le 1er mai

• The Turing Test disponible avec Stadia Pro le 1er mai

• Thumper ne sera plus disponible avec Stadia Pro à la fin du mois d’avril