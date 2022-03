Google Pixel Watch et Pixel 6a : des rumeurs de lancement au printemps

La mythique Google Pixel Watch pourrait enfin être lancée ce printemps aux côtés du prochain Pixel 6a de milieu de gamme, si l’on en croit un nouveau rapport.

Selon Android Police et l’une de ses sources, les noms de code des deux appareils ont été répertoriés dans l’inventaire d’un grand opérateur américain. Le plus intrigant, «Rohan», alias la Pixel Watch dont on parle depuis longtemps, sera apparemment proposée en trois couleurs: gris, noir et or.

Ce scoop la présente comme un appareil de 32 Go, ce qui le rendrait deux fois plus volumineuse que le Samsung Galaxy Watch 4 et le mettrait à égalité avec la nouvelle Apple Watch Series 7 en tant que montre intelligente la plus spacieuse du marché.

Comme il s’agit d’un réseau mobile américain dont nous parlons, il est probablement prudent de dire que la connectivité cellulaire (probablement 5G) sera une fonctionnalité, bien que le pronostiqueur du blog n’ait fourni aucun détail sur une date de sortie ou un prix potentiel de la Pixel Watch.

Le même back-end de l’opérateur fait également apparemment référence à “Bluejay”, qui est considéré comme le surnom de développement du Pixel 6a. Selon les rumeurs, il serait à nouveau disponible en trois saveurs – noir, blanc et vert dans ce cas – et tous offriraient au moins 128 Go de stockage.

Bien que ce soit tout ce qui est mentionné dans le nouveau rapport, le Pixel 6a a déjà été annoncé pour être lancé en mai 2022 – potentiellement sur Google I/O. Si tel est le cas, l’apparition des deux appareils sur le système de l’opérateur à un moment similaire n’est certainement pas une coïncidence et un lancement au printemps pourrait être prévu.

Cela dit, nous courons après la Pixel Watch depuis le Pixel 3… en 2018 !

Nous sommes plus convaincus par l’arrivée du Pixel 6a, version simplifiée du Pixel 6, probablement comme l’un des meilleurs téléphones bon marché de 2022. Mais cette smartwatch Google ? Nous voulons y croire, mais cela pourrait bien s’avérer encore une fois une déception.