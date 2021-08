Google dévoile (presque) le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, avec un nouveau design élégant et son propre système sur une puce

Nous pensions que le Google Pixel 5 était devenu un peu grand public, mais la société semble opter pour quelque chose de nouveau avec son successeur. Le terminal final et les caractéristiques ne seront pas révélés avant cet automne, mais Google a fourni aujourd’hui un aperçu alléchant du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro (Prix NC).

Tout d’abord, il y a leur nouveau design accrocheur. Le nouveau matériel de l’appareil photo ne peut pas être fourré à l’intérieur du carré de l’appareil photo traditionnel. On en trouve donc une barre entière à l’arrière, ce qui fait que ce téléphone ressemble à un robot ninja de dessin animé du futur. Les téléphones Pro sont proposés avec des couleurs haut de gamme typiques (c’est-à-dire ennuyeuses) : gris, or, argent – pour leurs cadres en aluminium poli. Mais le 6 standard obtient une touche de couleur qui semble ravissante. Mais c’est ce qu’il y a à l’intérieur qui compte. Google dit s’être heurté aux limitations de calcul avec le silicium existant. L’entreprise a donc conçu le sien pour renforcer ses ambitions en matière d’IA, d’apprentissage automatique et de sécurité matérielle. Notre sixième sens nous suggère que ces nouveaux Pixels avec Google Tensor à l’intérieur devraient vous plaire…