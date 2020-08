Google cible les fans d’Android amateurs de bonnes affaires avec le Pixel 4a

Le plastique, c’est fantastique ! Comme le Pixel 3a avant lui, le Pixel 4a emprunte certaines fonctionnalités à son grand frère, mais s’habille un peu moins élégamment pour faire baisser son prix. Qui s’en plaindra ? Donc, comme le Pixel 4, ce 4a fonctionne sous Android 10 pur et a le même capteur principal 12,2 MP, avec toute la magie de calcul qui l’accompagne, y compris le toujours très impressionnant Night Sight.

La résolution supérieure à 1080p de l’écran OLED de 5,8 pouces devrait s’avérer plus que suffisante pour le commun des clients, et bien que le Snapdragon 730 sous le capot soit loin d’être une technologie de pointe, il n’aura pas de mal à assurer au quotidien, avec 6 Go de RAM. Une batterie de 3080 mAh est peut-être le seul bémol, mais avec des prix commençant à 349 €, ne comptez pas non plus sur plusieurs jours d’autonomie. Inévitablement, la production du téléphone par Google ayant été touchée par la pandémie, vous ne pourrez pas le pré-commander avant septembre, et ce terminal ne sortira pas avant le 1er octobre.