Gogoro lance le vélo électronique ultraléger Eeyo 1 et la Smartwheel Eeyo

Gogoro a annoncé la sortie du vélo électronique ultraléger Gogoro Eeyo 1 et la Smartwheel Gogoro Eeyo. Grâce à cette innovation en matière de propulsion électrique, Gogoro propose une transmission pour ebikes à la fois compacte, autonome, numérique et intelligente. Gogoro proposera son Eeyo 1 à la vente en Juillet 2020 via son revendeur Volt.

“Les vélos n’ont pas tous besoin d’être encombrants ou d’avoir d’énorme batterie, c’est pour cette raison que nous avons créé l’Eeyo 1. Nous voulions un vélo qui soit ultraléger, rapide, réactif et qui apporte de super sensations aux cyclistes”, a déclaré Horace Luke, fondateur et PDG de Gogoro Inc. “Avec son design iconique et sa nouvelle Eeyo Smartwheel très puissante, l’Eeyo 1 est une machine à remonter le temps qui nous ramène à la joie simple de rouler en vélo. ”

Eeyo Smartwheel

Le nouveau Gogoro Eeyo Smartwheel est un disque numérique tout-en-un qui s’appuie sur le savoir-faire technologique de la société pour intégrer le moteur, la batterie, les capteurs et la connectivité intelligente dans un moyeu compact et autonome. Grâce à l’Intelligent Power Assist, l’Eeyo Smartwheel utilise des capteurs de pointe pour détecter la puissance de la pédale du conducteur et fournit instantanément une assistance au pédalage qui permet d’augmenter le contrôle, la puissance et la vitesse, ce qui donne une sensation plus équilibrée et plus naturelle. Cela permet non seulement d’économiser de l’énergie et d’éviter que le cycliste ne transpire, mais aussi de s’assurer qu’il y a suffisamment de puissance pour vous emmener où vous voulez et revenir avec de la puissance en réserve.

Intégrée l’Eeyo Smartwheel, l’application Eeyo optimise le pilotage, tout en affichant une interface simple et intuitive avec les informations essentiels en minimisant les distractions.

Pour simplifier la conduite, l’Eeyo Smartwheel utilise des modes qui fournissent différents niveaux d’assistance en fonction des préférences du conducteur. Chacun d’eux amplifie la puissance, la cadence et le style de pilotage du cycliste, afin que celui-ci puisse aller plus vite ou plus loin sans avoir à réfléchir.

● Mode Sport – Ce mode d’assistance très réactif est basé sur l’effort du pilote pour aller vite et s’amuser tout en gérant la consommation de la batterie pour une efficacité optimale.

● Mode Eco – En étendant l’autonomie en limitant l’assistance, l’Eeyo Smartwheel passe automatiquement en mode Eco lorsque la batterie est faible.

L’application Eeyo permet de mettre à jour sans fil les micrologiciels et les logiciels en direct afin de fournir les dernières fonctionnalités et améliorations de la Smartwheel, garantissant ainsi une meilleure expérience Eeyo au fil du temps.

Eeyo 1 – Ultra léger et créé pour les déplacements urbains

Avec un poids de 11,9 kg, l’Eeyo 1s est avant tout un bijou de technologies comme le montre l’Eeyo Smartwheel. L’absence du tube de selle et l’utilisation de fibre de carbone renforcée en Kevlar® permet au vélo d’améliorer sa solidité, d’être ultraléger, mais également d’offrir une conduite plus souple. Avec son cadre à l’aspect sportif, l’Eeyo 1 est très agile, permettant aux cyclistes de se déplacer rapidement avec un meilleur contrôle. Inspiré par la vie urbaine, le design unique de l’Eeyo 1 est optimisé pour être facilement transportable sur l’épaule partout où sa conduite est impossible.

L’Eeyo 1 combine la puissance et l’efficacité de l’Eeyo Smartwheel avec son cadre et ses composants légers pour offrir une expérience de conduite unique. Le mode Sport offre une autonomie de 64 kilomètres, soit trois jours de trajet en ville, mais l’autonomie peut être améliorée allant jusqu’à 88 kilomètres en activant le mode Éco. L’Eeyo 1 est facile à conduire et très simple à entretenir. Chaque pièce a été choisie pour sa durabilité et pour n’avoir pratiquement besoin d’aucun entretien. L’utilisation du système Gates Carbon DriveTM, leader de l’industrie, signifie que l’Eeyo 1 a une durabilité beaucoup plus longue que les vélos à chaîne et est moins salissant car il ne nécessite pas de lubrification. L’Eeyo 1 est simple à charger, il n’est pas nécessaire de rechercher les ports de charge cachés, il suffit de clipser le chargeur autour du moteur. Le chargeur inclus est à la fois robuste et suffisamment petit pour être emporté avec vous. Avec le verrouillage automatique basé sur la proximité du vélo avec le téléphone du cycliste, le moteur se verrouille lorsque celui-ci s’éloigne, ce qui rend impossible le déplacement ou la conduite du vélo.

Eeyo 1s – 4 699 €

Avec la couleur «warm white», l’Eeyo 1s propose un look sobre mais remarquable entre tous. La tige de selle, le guidon et les jantes sont en fibre de carbone, en plus du cadre et de la fourche, garantissant un poids ultra léger.

Eeyo 1 – 3 999 €

L’Eeyo 1 est disponible dans les couleurs «cloud blue» ou «lobster orange» et utilise le même cadre et la même fourche en fibre de carbone que les 1s, mais est livré avec une tige de selle, un guidon et des jantes en alliage. Avec son poids de 12,6 kilogrammes, l’Eeyo 1 ne pèse que la moitié du poids des vélos électriques traditionnels.

L’Eeyo 1 sera disponible cet été en France https://gogoroeeyo.fr