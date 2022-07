Gigaset GL7, un téléphone 4G à clapet conçu pour les seniors, mais avec une touche Whatsapp

Le Gigaset GL7 est au croisement entre le feature phone et le smartphone. Il s’adresse essentiellement aux seniors, mais a toutes les qualités pour séduire aussi les plus jeunes souhaitant bénéficier uniquement des fonctionnalités essentielles du Web.

Une qualité sonore de premier ordre lors des appels, des sonneries particulièrement fortes, une navigation claire dans les menus, un écran facile à lire, un clavier éclairé avec de grandes touches : le Gigaset GL7 bénéficie des atouts des téléphones fixes et mobiles de la série Gigaset life. Il présente également une fonctionnalité très intéressante pour les seniors. En effet, grâce à la touche SOS, l’utilisateur a la possibilité de composer successivement cinq numéros prédéfinis jusqu’à ce que l’un d’entre eux réponde.

Le Gigaset GL7 permet d’accéder à internet avec le Wifi, la 4G et son propre navigateur. Le système d’exploitation KaiOS, spécialement adapté aux téléphones à clavier, dispose d’un store d’applications adaptées telles que Facebook, Wikipedia, Google Duo ou YouTube. En appuyant sur le bouton WhatsApp, l’application de messagerie s’ouvre et il est possible de lire les messages et d’y répondre. Le Gigaset GL7 est également équipé d’un lecteur de musique et de vidéos. L’appareil photo permet de prendre des images de qualité et le module GPS intégré permet d’utiliser des services de localisation tels que Google Maps. En outre, le Gigaset GL7 dispose d’un mode mains libres et possède une fonction Bluetooth pour le couplage avec un casque sans fil. La mémoire interne de 4 Go peut être étendue jusqu’à 128 Go avec une carte microSD. Le Gigaset GL7 peut aussi s’utiliser avec deux cartes SIM.

Grâce à ses touches d’accès direct, compatibles avec des applications telles que Whatsapp, Google Maps ou YouTube, le Gigaset GL7 s’adresse aussi aux personnes souhaitant être moins dépendantes de leurs téléphones portables. Il permet d’accéder à sa boite mail, d’échanger via Messenger, afin de se concentrer sur ses communications sans passer trop de temps sur un smartphone. Le Gigaset GL7 est également équipé d’un appareil photo, du suivi GPS, du Bluetooth et d’un lecteur de musique et de vidéo. Ultra pratique : il est livré avec une station de charge.



Livré avec un socle de charge, des écouteurs et un guide de démarrage rapide, le Gigaset GL7 est disponible en coloris gris titane sur le eshop Gigaset pour 109 euros.