GETAC lance la nouvelle tablette durcie ZX10 de 10”

La nouvelle tablette durcie Android 11 de 10’’ offre un équilibre parfait entre une robustesse sans faille et un design compact et léger.

Getac, un leader dans le domaine des solutions informatiques mobiles durcies, annonce le lancement de sa tablette entièrement durcie ZX10, un nouvel appareil polyvalent de 10’’, conçu autour du système d’exploitation (OS) Android 11. La ZX10 vient ainsi prendre place aux côtés de la tablette durcie Android ZX70 de 7’’ de Getac. Ces deux modèles offrent ainsi un plus large choix d’options pour répondre au mieux aux différents besoins opérationnels de tous les secteurs d’activités industriels tels que : la sécurité publique, les services publics, l’énergie, le transport et la logistique, la production, l’automobile et la défense.

La tablette ZX10 sera disponible à partir du mois de mars 2022 à partir de 1229 €.

Elle combine un système d’exploitation Android 11, une plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 660 et un GPU Adreno 512 afin d’offrir une expérience utilisateur sans faille, et permettre un flux de travail efficace dans un large éventail de scénarios de terrain. Ses deux batteries remplaçables à chaud garantissent un fonctionnement optimal. Son écran LumiBond® lisible en plein soleil (800 nits de luminosité) et doté d’une fonctionnalité tactile, même par temps de pluie ou avec des gants, permet de maintenir la productivité quelles que soient les conditions météorologiques. Enfin, la ZX10 propose également des options allant jusqu’à 6 Go de RAM LPDDR4 et 128 Go de stockage pour aider les clients à s’adapter aux futures évolutions de l’industrie.

La caméra frontale de 8MP et l’appareil photo arrière de 16 MP, l’un des meilleurs de sa catégorie, permettent de prendre des photos et des vidéos d’une qualité exceptionnelle, tandis que les deux microphones intégrés filtrent les bruits de fond pour une meilleure qualité audio. Par ailleurs, le Wi-Fi 802.11 ac, le Bluetooth (v5.0), le GPS dédié et un module 4G LTE en option offrent un transfert des données rapide et des capacités de localisation sur les sites éloignés. Les deux emplacements pour carte SIM LTE permettent aux utilisateurs sur le terrain de passer facilement d’un opérateur de réseau 4G à un autre. De plus, la prise en charge du réseau privé CBRS augmente encore la flexibilité opérationnelle.



Comme tous les appareils Getac, la ZX10 est conçue de manière robuste pour offrir une fiabilité et une tranquillité d’esprit. Les certifications MIL-STD-810H et IP66 garantissent qu’elle peut facilement résister à des chutes allant jusqu’à 1,80m, aux chocs, à la pluie, aux vibrations, à la poussière et à des éclaboussures de liquide. Par ailleurs, sa capacité à fonctionner dans une large plage de températures, de -29°C à +63°C (-20°Fà 145°F), permet de l’utiliser toute l’année. Même si elle est entièrement durcie, la ZX10 ne fait que 17,9 mm d’épaisseur et pèse un peu plus d’un kilo, ce qui lui confère une excellente portabilité et mobilité sur le terrain.

La ZX10 est conçue pour répondre aux besoins des professionnels de la sécurité publique, des services publics, de l’énergie, du transport et de la logistique, de l’industrie manufacturière, de l’automobile et de la défense qui utilisent des appareils sous Android. La certification Getac Select offre à chaque secteur d’activité une gamme de modèles spécialement configurés, qui combinent différentes fonctionnalités, accessoires et logiciels utilitaires pour aider les utilisateurs à résoudre rapidement leurs problématiques quotidiennes.

Conçue pour être compacte, robuste et capable de fonctionner selon une large plage de températures, la tablette ZX10 peut passer d’un environnement à l’autre sans craindre d’être endommagée ou perturbée. En outre, le lecteur de codes-barres/RFID en option et la gamme de boutons programmables permettent d’identifier et de traiter les articles en quelques secondes. « Alors qu’Android continue de gagner en popularité, un nombre croissant d’organisations recherchent des solutions Android durcies qui leur permettent de profiter de sa polyvalence, même lorsqu’elles travaillent dans des environnements difficiles et/ou exigeants », explique Rick Hwang, président de Getac Technology Corporation. « C’est exactement ce que propose la tablette ZX10, qui étend notre gamme de solutions basées sur Android et aide les utilisateurs à optimiser leur efficacité opérationnelle, tout en atteignant les objectifs très importants de coût total de possession. »