Garmin s’en prend à Apple et Fitbit avec la Venu Sq

Quand vous pensez à Garmin, vous pensez probablement aux montres de fitness rondes portées par le genre de personnes qui courent un marathon chaque matin. Mais sa nouvelle Venu Sq (199,99 €) est vraiment une montre lifestyle intelligente qui entend rivaliser avec l’Apple Watch et les Fitbit Versa. Elle guette les calories brûlées et les pas parcourus, en plus de la surveillance de l’oxygène dans le sang – l’une des caractéristiques phares de l’Apple Watch Series 6, beaucoup plus chère.

Toutes ces données sont visibles sur un écran couleur de 1,3 pouces entièrement conçu. – Verre Corning Gorilla Glass. Pour un supplément de 45 €, la Music Edition est livrée avec un stockage intégré pour vos séances de gym. Garmin estime que vous pouvez tenir six jours avec une seule charge et jusqu’à 14 heures en mode GPS pour les Ironmen de l’entraînement. A cela s’ajoute Garmin Pay si votre banque l’accepte… Elle est disponible dès à présent en coloris sable clair/or rose, bleu marine/or clair, kaki/ardoise (exclusivité Boulanger), et noir/ardoise.