G-SHOCK présente les nouvelles GM-6900

G-SHOCK dévoile trois nouveaux modèles GM-6900 avec boîtiers métalliques, une série reconnaissable par son boîtier rond et son bouton central caractéristique

Lancée en 1995 avec le modèle DW-6900-1V, la gamme 6900 est devenu extrêmement populaire et iconique au fil des années. C’est notamment devenu à la fin des années 90, début 2000, un accessoire indispensable pour de nombreux artistes, créateurs, sportifs, un must-have pour les fans de streetwear.

Les trois nouveaux modèles GM-6900 arborent pour la toute première fois un boitier en acier inoxydable avec une finition haut de gamme. Le cadran de la 6900 comprend de nombreux détails tels que des le boîtier rond et le bouton central. Après un processus de façonnage d’environ 20 étapes de fabrication et plusieurs phases de découpe et de polissage, chaque pièce est soigneusement travaillée pour obtenir cette nouvelle version métallique de la 6900. Les deux modèles avec bracelets noirs possèdent un cadran en argent ou en or, tandis que le modèle avec le bracelet rouge translucide dispose d’un cadran noir. Les finitions miroir brillant et mat sont associées à un cadran audacieux qui accentue ce look unique.

Pour célébrer le 25e anniversaire de la DW-6900, G-SHOCK dévoile également deux éditions spéciales translucides et colorées de la DW-6900SP, inspiré du numéro 25.



La résine translucide est utilisée à la fois pour le boîtier et le bracelet, tandis que le cadran est composé d’une nuance de couleurs qui changent en fonction de l’angle de la lumière. Chaque écran possède trois indicateurs bleus, verts et roses apportant un look coloré à ces deux nouveaux modèles. L’écran numérique présente quant à lui un monogramme spécial en arrière-plan, pour commémorer ce 25e anniversaire.

GM-6900-1ER, 199€ ; GM-6900B-4ER, 229 € ; GM-6900G-9ER, 239 €

DW-6900SP, 139 €