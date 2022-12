Focal dévoile de nouvelles finitions pour ses enceintes Sopra 2

Le spécialiste français du son haut de gamme Focal est connu pour ses équipements très sophistiqués. Dont ses enceintes Sopra 2, très puissantes, au prix de 15 000 € la paire. Un prix assez modeste sur le marché de l’audio haut de gamme, mais néanmoins conséquent. Bonne nouvelle, Focal a sorti deux nouvelles finitions savoureuses parmi lesquelles choisir.

vous pouvez désormais vous procurer le Sopra 2 en Black Ostrea ou Brown Concrete. Ces options de couleurs aux noms plutôt fantaisistes s’inspirent des huîtres et du chocolat. En ce qui concerne les huîtres, l’option Black Ostrea est nacrée d’un éclat irisé. Et en regardant vers le chocolat, l’option Brown Concrete est plus chaude avec une plaque frontale métallique. Seul le meilleur de la conception pour les haut-parleurs à ce prix. Les deux nouvelles finitions intègrent toujours l’effet béton qui équipe de série le Sopra 2.

Mais que peuvent faire ces puissants blasters sonores ? Chaque enceinte contient deux woofers de 7 pouces, un haut-parleur de médium de 6,5 pouces et un tweeter à dôme inversé de 1 pouce. Focal estime que ce sont les meilleurs qu’il ait jamais fabriqués – un titre de gloire ! Chaque composant est incliné différemment pour un son plus spatial également, de sorte que tout contenu que vous lisez aura un son plutôt savoureux.

Intéressé par ces enceintes vraiment haut de gamme ? Vous ne pouvez pas commander les Sopra 2 directement chez Focal. Au lieu de cela, vous devrez trouver un revendeur (le type AV, bien sûr). Elles ne sont certainement pas pour tout le monde, mais si vous cherchez à dépenser votre équipement audio, ces enceintes inspirées des huitres et du chocolat vous seront très utiles.