“Emma Motion”, le matelas intelligent le plus avancé au monde

“Lorsque nous avons fondé Emma, nous avons voulu améliorer la vie des consommateurs en changeant leur façon de dormir. Avec le lancement de notre matelas intelligent Emma Motion, nous ne modifions pas seulement, mais nous révolutionnons la façon dont nous dormons”, explique Manuel Mueller.

Le “Emma Motion”, fruit de deux ans de développement, propose d’abord un “Infinite AI Sensor », un matelas qui utilise un réseau neuronal basé sur l’intelligence artificielle pour détecter en permanence la position de sommeil. Ensuite la technologie “Silent Move IQ”, qui garantit que le matelas s’adapte automatiquement, silencieusement et en douceur à chaque changement de position tout au long de la nuit. “Emma Motion assure un alignement optimal de la colonne vertébrale pendant toute la nuit”, détaille Manuel Mueller, “ce qui est l’un des facteurs les plus importants de la qualité du sommeil. Emma Motion est également doté de notre technologie éprouvée “Diamond Degree”, qui permet de contrôler la température grâce à des millions de particules de graphite présentes dans la couche supérieure du matelas. Associé à la conception entièrement intégrée d’Emma Motion, il s’agit du matelas intelligent le plus avancé au monde et n’est rien de moins qu’une révolution du sommeil.”



Dans les prochains mois, Emma lancera également d’autres produits Sleep Tech, comme “l’Emma App”. De plus, la marque continuera d’étendre son offre de produits existants avec l’introduction d’une nouvelle gamme de lits rembourrés et personnalisables.

www.team.emma-sleep.com