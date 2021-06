Electrolux dévoile un nouveau purificateur d’air performant, design et personnalisable

Eliminez allergènes, polluants et bacéries avec la gamme de purificateurs

d’air connectés signés Electrolux. Conçus pour être posés au sol ou accrochés au

mur, à vous de les personnaliser grâce aux différents kits proposés : pieds, poignées, housse de façade… Design, il se fond dans tous les intérieurs.

Puissant, il peut purifier l’air en de la pièce en seulement 7 minutes, grâce à son système AirFlow 360°, à un ventilateur 3D et àune filtration avancée. Enfin, ses capteurs analysent en continu la qualité de l’air pour ajuster automatiquement le niveau de purification. Via l’application associée, contrôlez la qualité de l’air chez vous en temps réel, programmez des tâches spécifiques, recevez des notifications et des rapports, et effectuez les mises à jour.

Cet appareil capture 99,9% des microparticules et allergènes aussi petits que 2,5 μm, (PM2.5), 92% des odeurs et substances dangereuses (COV Composés organiques

Volatils) et 99,9 % des bactéries. Le ioniseur neutralise les particules en suspension dans l’air. Très silencieux, discret, avec à peine 24dB(A), il ne perturbera pas votre tranquillité.