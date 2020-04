Dolby lance en France son application « Dolby On » sur Android et iOS

« Dolby On » est une app pour diffuser de la musique avec une haute qualité sonore depuis son smartphone. À l’heure où les clips musicaux home made et les lives se multiplient, le confinement semble propice au développement artistique des amateurs comme des professionnels, qui utilisent dans la majorité des cas leur smartphone pour diffuser massivement leurs réalisations sur le web et les réseaux sociaux.

Bonne nouvelle pour eux : Dolby lance en France son application « Dolby On » disponible gratuitement sur Android et iOS. Dolby On est une application conçue pour enregistrer et/ou diffuser en direct de la musique (avec ou sans vidéos) avec une haute qualité sonore, le tout depuis son smartphone.

Dolby On analyse la séquence musicale et l’optimise en appliquant automatiquement la bonne « dose » de EQ (Audio Equalizer), de compression, de réduction du bruit, d’élargissement stéréo, etc. Dans un second temps, l’utilisateur peut modifier lui-même 6 points présélectionnés s’il le souhaite. Les vidéos et/ou séquences audio peuvent être enregistrées et être utilisées ultérieurement, ou alors diffusées en direct.

En plus de Facebook, la version iOS de l’application Dolby On est désormais intégrée à Twitch, permettant aux utilisateurs de diffuser en direct avec un son Dolby via un simple bouton

« Les musiciens utilisent le streaming pour se connecter à leurs fans partout dans le monde, et Dolby veut s’assurer que chaque flux possède une qualité sonore incroyable. En ajoutant Twitch à notre liste d’options de diffusion en direct pour Dolby On, tout artiste peut proposer un son de qualité, même sans matériel ou microphone coûteux. » explique Philip Nicol, Directeur, Stratégie et Développement chez Dolby Laboratories.

https://music.dolby.com/dolby-on/