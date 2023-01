Des Mac Mini avec chipsets M2 et M2 Pro : encore plus de puissance

Prenant une toute petite place sur votre bureau, le nouveau Mac Mini d’Apple embarque le chipset M2 Pro, offrant encore plus de puissance. Avec les modèles standard M2 et M2 Pro disponibles, la plus petite machine d’Apple est désormais l’une des plus puissantes qui spot. Grâce aux nouvelles puces, vous trouverez des performances plus rapides, une mémoire plus unifiée et une connectivité avancée sur les deux machines.

Le chipset M2 standard contient un processeur à 8 cœurs et un processeur graphique à 10 cœurs, ainsi que quatre cœurs hautes performances et quatre cœurs à haute efficacité. C’est le même processeur que nous avons vu dans le MacBook Air M2 et le MacBook Pro 13 pouces en 2022. Il est maintenant plus abordable que jamais, mais vous devrez apporter votre propre écran et accessoires. De plus, le nouveau chipset M2 Pro comprend un processeur à 12 cœurs et un processeur graphique à 19 cœurs, avec huit cœurs hautes performances et quatre cœurs à haut rendement. M2 apporte des performances jusqu’à 2,4 fois plus rapides que le prédécesseur M1 (selon les tâches), tandis que M2 Pro offre des améliorations jusqu’à 4,2 fois.

Ce n’est pas seulement la puissance qui obtient une mise à niveau, il en va de même pour la connectivité. Sur le modèle M2, vous obtiendrez deux ports Thunderbolt 4, qui prennent en charge jusqu’à deux écrans. Les choses montent d’un cran sur le modèle M2 Pro, grâce à quatre ports Thunderbolt 4, qui prennent en charge jusqu’à trois écrans. L’un d’entre eux peut être un écran 8K, ce qui est une première pour n’importe quel appareil Mac. Parallèlement à ces nouveaux ports, Apple intègre les deux ports USB-A standard, le port HDMI, le port Gigabit Ethernet et une prise casque améliorée sur les deux Mac Mini. Les deux sont également compatibles Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3.

Comme vous vous en doutez, les deux nouveaux Mac Mini fonctionnent plutôt bien avec le Studio Display et tous les accessoires de marque Apple. Les Mac Mini sont livrés avec macOS Ventura en standard et prendront en charge les futures mises à jour logicielles pour les années à venir. Vous pouvez spécifier le modèle M2 standard jusqu’à un impressionnant 24 Go de RAM. Ou si vous avez besoin de plus de puissance, le M2 Pro prend en charge jusqu’à 32 Go de RAM.

Les deux nouveaux modèles de Mac mini peuvent être commandés dès aujourd’hui directement auprès d’Apple, avant d’être expédiés le 24 janvier. Le Mac mini avec puce M2 est proposé à partir de 699 € Le Mac mini avec puce M2 Pro est proposé à partir de 1 549 €