deeBee présente son premier casque Bluetooth à réduction de bruit active

deeBee, la nouvelle marque audio française haut de gamme de référence dévoile pour la première fois sur le salon Paris Audio Vidéo Show 2022 son premier casque sans fil Bluetooth à réduction de bruit active : dB-Pulse.

Bluetooth 5.2, il est doté de la réduction de bruit active ANC -35dB et d’une autonomie d’écoute pouvant atteindre les 40 heures. Designé en France, le nouveau casque deeBee ( 249 € permet de révéler la personnalité de chacun et de s’exprimer avec style grâce aux coussinets en cuir ultra souples colorés et interchangeables en fonction de ses envies. Le casque présente un design élégant et un confort d’écoute sans précédent, tout en offrant une excellente qualité d’écoute et une suppression idéale des bruits ambiants pour se concentrer sur l’essentiel : la musique. Il s’adapte à toutes les morphologies et offre une isolation acoustique immersive optimale et une tenue irréprochable.

Le nouveau casque deeBee révèle une sonorité et une musicalité incomparables. Il utilise des haut-parleurs à dôme de 40 mm de haute qualité à aimant néodymium. Performants, ces haut-parleurs reproduisent fidèlement tous les styles musicaux grâce au transducteur avec membrane composite innovante à 5 couches, procurant une réponse en fréquences étendue et un amortissement optimisé. Particulièrement apprécié par les passionnés de musique et de gaming, le casque deeBee procure une musicalité extraordinaire en révélant tous les sons subtils dans tout le spectre. Il est également muni d’un égaliseur réglable permettant d’ajuster aisément la musique selon ses préférences.