De nouveaux Mobile SSD Secure et Portable SSD pour LaCie

LaCie présente ses nouvelles solutions LaCie Mobile SSD Secure et LaCie Portable SSD. Des disques qui ont une capacité portable pouvant atteindre jusqu’à 2 To et offrent une nouvelle norme de performance grâce à des fonctionnalités avancées, permettant aux créateurs de contenu et aux férus de technologie de conserver des fichiers, des films et des photos en toute sécurité au même endroit, où qu’ils soient.

LaCie Mobile SSD Secure et LaCie Portable SSD offrent des vitesses de lecture pouvant atteindre 1 050 Mo/s, et d’écriture jusqu’à 1 000 Mo/s : les créateurs de contenu peuvent accroître leur productivité et transférer des fichiers rapidement, ou encore travailler directement depuis le disque. Doté d’un chiffrement matériel supplémentaire comprenant une fonctionnalité de verrouillage/déverrouillage dans le logiciel LaCie, le disque LaCie Mobile SSD Secure se distingue du disque LaCie Portable SSD en offrant aux utilisateurs un niveau supplémentaire de sécurité et de confidentialité des données.

Les deux disques utilisent la technologie USB 3.2 de 2e génération et sont compatibles avec les ordinateurs et tablettes en USB-C et USB 3.0.

Ces disques sont conçus pour une compatibilité directe avec Windows, Mac et iPad. Ils incluent également un logiciel de mise en miroir de fichiers, qui permet l’accès direct aux fichiers et la synchronisation entre plusieurs appareils.