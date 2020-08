De nouveaux accessoires Apple pour Belkin

Belkin a présenté sa nouvelle gamme d’accessoires pour appareils mobiles spécialement conçue pour offrir une totale confidentialité, une recharge multi-appareil et une portabilité ultime : protection d’écran Screenforce compatible MacBook et solutions de recharge BoostCharge pour appareils Apple.

• Protection d’écran Belkin TruePrivacy ( 59,95 € (13 pouces) et 69,95 € (16 pouces))

Amovible et réutilisable, cette protection d’écran est compatible avec les MacBook. Elle est parfaite pour les voyages d’affaires, les open-spaces, les étudiants, les institutions financières, les prestataires de soins de santé ou les agences gouvernementales. Ultrafine, facile à retirer, à laver et à réutiliser, la protection d’écran TruePrivacy™ permet aux utilisateurs de garder des informations personnelles à l’abri des regards indiscrets. La protection est accompagnée d’un socle TruePrivacy™ qui permet de ranger la protection d’écran lorsqu’elle n’est pas utilisée. Belkin TruePrivacy™ a été conçue à partir d’une technologie antireflet pour une expérience de visionnage ultime.

• Batterie externe BoostCharge avec support (édition spéciale) (59,95 €)

Pratique et facilement transportable, cet accessoire est idéal lorsque vous êtes en déplacement, à la maison ou au bureau. C’est une solution 2-en-1 constituée d’une batterie externe sans fil certifiée Qi qui permet la recharge portable et d’un support qui permet la visualisation en mode paysage ou en mode portrait. La batterie externe BoostCharge avec support (édition spéciale) est dotée d’une capacité de charge de 10 000 mAh et permet de recharger par induction (jusqu’à 7,5 W) tous les modèles d’iPhone à compter de l’iPhone 8. Une fois posé sur le support, ce dernier recharge à la fois la batterie externe et l’appareil.

• Station de recharge sans fil BoostCharge (édition spéciale, 129,95 €)

Cette station de recharge permet aux utilisateurs de recharger en simultané leur iPhone, leur Apple Watch et leurs écouteurs connectés AirPods par induction à des vitesses optimales. Certifié Qi, le dock est compatible avec les AirPods Pro et les AirPods avec étui de recharge sans fil. Le chargeur intégré est compatible avec la plupart des coques ou étuis de protection de moins de 3 mm. Cette station de recharge dispose d’un voyant LED indiquant l’état de la charge.



• Chargeur à induction BoostCharge 7,5 W (édition spéciale, 49,95 €)

Le support de recharge sans fil BoostCharge (édition spéciale) permet une recharge sans fil rapide et optimale de 7,5 W sur l’iPhone 8 (ou version ultérieure). Ce chargeur est compatible avec la plupart des coques et étuis de protection de moins de 3 mm d’épaisseur. Il est certifié Qi pour garantir un chargement sûr de tous les appareils compatibles tels que l’iPhone, les AirPods Pro et les AirPods avec étui de recharge sans fil.