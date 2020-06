Comment iOS 14 va révolutionner votre iPhone

Votre iPhone ne sera plus jamais le même… Qui dit WWDC 2020 dit nouveaux jouets pour votre iPhone. Comme toujours, Apple lance de nouvelles fonctionnalités comme si elles se démodaient. Ce qui est intéressant cette année, c’est que Apple rompt ses liens avec son passé tout s’inspirant de la concurrence. Au moment où iOS 14 sortira, l’iPhone sera un peu plus Android et encore plus génial.

1. Repenser les bases

Avec iOS 14, Apple a décidé de bouleverser certains fondamentaux de l’iPhone. L’écran d’accueil emblématique est la première victime, du fait raison de la bibliothèque d’applications. Cette nouvelle fonctionnalité utilise des groupes intelligents pour organiser automatiquement les applications. Les deux premiers, respectivement, proposent des applications suggérées et celles que vous avez récemment installées. Appuyez sur Rechercher et vous pouvez parcourir une liste alphabétique de tout ce qui est sur votre iPhone. Apple estime que c’est si bon que vous voudrez désactiver la plupart des pages de l’écran d’accueil.

Les prises de contrôle plein écran irritantes sont également bannies. Siri plane désormais au bas de l’écran lorsqu’il est activé et présente les réponses sous forme de notifications de type carte. Les applications téléphoniques ne sont pas toutes en face non plus, les appels entrants apparaissant comme une notification, vous permettant ainsi de rester à ce que vous faites au lieu d’être brutalement interrompu.

2. Google en ligne de mire

Chaque année, iOS reçoit une mise à jour et les fans d’Android agitent leurs widgets sophistiqués comme preuve que l’iPhone est nul. Plus maintenant. La nouvelle approche d’Apple sur les widgets est… franchement, un peu comme celle d’Android. Mais cela signifie maintenant que les widgets iOS sont disponibles en différentes tailles/ De plus, si tout ce nouveau choix s’avère vertigineux, Apple propose ‘Smart Stack’, une sorte de widget multicouche que vous pouvez parcourir, et qui fournit automatiquement les informations qu’il pense que vous voulez voir.

Apple publie également sa propre application de traduction, simplement appelée Translate, même si elle pourrait aussi bien s’appeler Plus besoin d’installer Google Translate. Elle n’a pas encore tout à fait aussi étendue que l’application Google, mais vous disposez de plusieurs modes de traduction entre les principales langues.

3. Préserver votre vie privée

Si nous avions un euro pour chaque fois qu’Apple a mentionné la confidentialité des données lors du discours d’ouverture de la WWDC 2020, nous renoncerions à écrire Stuff immédiatement, car nous serions trop occupés sur le pont de notre yacht. Bien sûr, Apple se soucie de vos données et ne veut pas que des tiers fassent quoi que ce soit de mal avec. Ce n’est pas seulement une flèche décochée à Google : à Facebook aussi – et à tout autre service qui abuserait. iOS 14 n’acceptera pas cela, et demandera donc la permission lorsque quelque chose voudra vous suivre, et proposera un rapport de confidentialité pour chaque site que vous visitez dans Safari.

Plus encore, si votre caméra ou votre micro est utilisé, un indicateur apparaît. Les pages de l’App Store répertorient désormais les données auxquelles une application demande d’accéder et où elles sont partagées. Et si un site subit une violation de données, Apple vous avertira de changer votre mot de passe. Vous pourrez également déplacer les connexions existantes vers «Se connecter avec Apple», en masquant davantage les détails auxquels les tiers ont accès.

4. Améliorer les voyages

Apparemment, Apple veut que l’iPhone supprime la nécessité de transporter quoi que ce soit d’autre sur soi. iOS 14 poursuit cette mission en tentant de remplacer les clés de voiture. Cette fonctionnalité arrivera avec la BMW Série 5 2021, et vous permettra d’utiliser votre iPhone pour déverrouiller la voiture, et même créer des clés virtuelles que vous pourrez partager avec les gens, en appliquant des limitations; le cas échéant.

Des rêves de mise au vert ? Les cartes deviennent plus intelligentes, avec le routage, les informations sur les zones de bouchon et les itinéraires cyclables qui tiennent compte des routes très fréquentées et de l’altitude. Au moins les nouvelles cartes améliorées d’Apple (que les États-Unis ont obtenues l’année dernière) arriveront bientôt ici (et également en Irlande et au Canada).

5. Protéger votre santé

L’Apple Watch est passée du bling de poignet à un gadget vital pour la santé. Les leçons apprises via cet appareil continuent d’avoir un impact sur les autres matériels d’Apple. L’écoute est ainsi un domaine qui s’améliore sur iPhone, avec une fonctionnalité iOS 14 qui vous aidera à comprendre comment les forts niveaux de volume peuvent endommager vos oreilles.

Pour des problèmes de santé plus généraux, la nouvelle liste de contrôle de la santé devrait devenir un point central pour gérer votre bien-être, tandis que le suivi du sommeil et les fonctionnalités associées vérifieront que vous fermez assez l’oeil, grâce notamment à la réduction progressive de l’utilisation de votre appareil avant de vous coucher.

6. Une foule de détails

Et puis il y a tout le reste. Encore une fois, il s’agit d’une mise à jour iOS avec plusieurs fonctionnalités principales, mais aussi un tas de petites choses qui s’additionnent. Vous obtiendrez le changement d’appareil AirPods, des clips d’application simples et légers, une vidéo image dans l’image, des messages épinglés, les moyens de définir une nouvelle application de messagerie et navigateur Web par défaut, et plus encore.

Combien en plus ? Eh bien, vous le saurez bientôt. iOS 14 sortira cet automne et une version bêta publique sera disponible en juillet prochain.