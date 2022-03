Circular, une bague connectée pour améliorer votre sommeil

Le sommeil est garant de notre équilibre physiologique, psychique et immunitaire. Un sommeil de qualité demeure essentiel pour notre santé. Grâce à son dispositif portable, la start-up française Circular propose aux utilisateurs les bienfaits de sa bague connectée facile d’utilisation et confortable à porter.

Créée en 2017, la start-up française Circular a mis au point une bague intelligente (smart ring) conçue pour surveiller la santé et le bien-être des utilisateurs. Cette dernière analyse les signaux biologiques du corps humain pendant le sommeil afin d’aider les utilisateurs à adopter les bons comportements pour en améliorer la qualité. La bague Circular détecte ainsi les paramètres endogènes et exogènes qui influent positivement ou négativement sur notre sommeil, ainsi que l’apport énergétique nécessaire durant la journée.

Pour se forger une analyse biologique de pointe, la bague Circular est composée d’un triple capteur et récepteur de LEDs qui détecte la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et le taux d’oxygénation dans le sang. Un capteur de température et de mouvement est également incorporé dans la bague. La bague est dirigée par une application mobile générée par de l’intelligence artificielle pour jouer un rôle d’alerte et recommandations en matière de bien-être.

Avec une surveillance globale de notre santé à court et long terme, Circular vérifie la qualité du sommeil et du rythme circadien, autrement dit, l’horloge interne du corps humain. Ainsi, le sommeil reste le facteur physiologique majeur de cette prise en charge.

Grâce à plusieurs facteurs, la qualité de sommeil est calculée quotidiennement avec un score affiché (sur 100), sur la base du nombre d’heures que compose le cycle de sommeil, le temps passés dans les phases de sommeils réparatrices, les heures de couches et réveils ainsi que l’agitation de l’utilisateur, le profil cardiaque et respiratoire de l’utilisateur pendant sa nuit. Ce score est un indicateur clé pour l’utilisateur afin d’analyser l’efficience de sa dernière nuit de sommeil.

Pour Circular, il existe trois échelons par rapport au score :

• En dessous de 80%, le sommeil est considéré comme de mauvaise qualité ; • Entre 80 et 90%, le sommeil est de bonne qualité ; • Au-dessus de 90%, le sommeil est excellent et réparateur.

L’application mobile permet également l’obtention d’hypnogrammes mettant en exergue les différentes phases du sommeil. L’autre atout de l’application est le carnet de bord qui met en lumière le profil physiologique global de l’utilisateur. Par ce biais, des corrélations sont établies entre le mode de vie et la qualité de sommeil de ce dernier.

La bague Circular améliore votre santé sur le long terme grâce à son contrôle quotidien, la visualisation de vos tendances, l’analyse de vos progrès et l’obtention de conseils personnalisés pour une expérience clinique pointue et aiguisée.

Avec toutes ces données, Circular travaille notamment sur la prévention de certaines pathologies telles que l’apnée du sommeil, notamment à l’aide du calcul du taux d’oxygénation dans le sang. Les informations fournies par l’application peuvent être partagées par les utilisateurs avec un professionnel de santé.

Cette bague est disponible en prévente sur le site Circular : https://fr.circular.xyz au prix de 259 euros.