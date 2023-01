CES 2023 : Les TV OLED 2023 LG plus lumineuses et plus intelligents que jamais

Processeur d’image de sixième génération et amplificateur de luminosité pour LG, ainsi que des mises à jour WebOS à tous les niveaux…

LG débarque en force au CES de cette année, montrant les mises à niveau que les accros de la télé peuvent attendre de sa gamme 2023 de téléviseurs OLED. Certains des changements les plus importants sont réservés aux modèles phares Z3 et G3, mais le héros grand public C3 entre également dans l’action avec une nouvelle génération de processeur d’image et une interface WebOS Smart TV repensée.

Le Signature Z3 de 88 pouces, résolution 8K sera le nouveau haut de gamme, suivi de près par le 77 pouces Evo Z3. L’Evo G3 est le modèle 4K phare et sera disponible dans les tailles d’écran 55 pouces, 65 pouces, 77 pouces, 83 pouces et 97 pouces. L’Evo C3 plus grand public sera disponible dans les tailles d’écran 43 pouces, 48 ​​pouces, 55 pouces, 65 pouces, 77 pouces et 83 pouces, et sera suivi par des modèles B3 et A3 plus abordables.

LG a légèrement modifié le style de ses TV Oled afin que la “conception de la galerie” des années précédentes devienne une “conception à écart zéro” pour 2023. Cela signifie des supports muraux qui sont essentiellement affleurants, pour des installations encore plus soignées. Les panneaux arrière des C3 et G3 utilisent désormais des matériaux en fibres composites, ce qui les rend plus légers et plus faciles à installer qu’auparavant, et LG a prolongé sa garantie de cinq ans sur les panneaux pour couvrir davantage de tailles d’écran dans les gammes Z3 et G3.

Sur le plan de la qualité d’image, l’effort pour compenser le manque de luminosité de l’OLED par rapport à l’écran LCD se poursuit avec Brightness Booster Max. Ce nouveau réglage promet d’être jusqu’à 70 % plus lumineux qu’une dalle non Evo sur les G3 55 pouces, 65 pouces et 77 pouces. Les versions plus grandes ne seront pas aussi aveuglantes, mais devraient tout de même avoir une amélioration de 30 %.

Le processeur d’image Alpha9 de sixième génération apporte également OLED Dynamic Tome Mapping Pro, qui divise l’écran en 20 000 blocs pour une plus grande profondeur dans les scènes plus sombres. HDR Expression Enhancer, quant à lui, sépare les éléments de premier plan et d’arrière-plan d’une scène à la volée, pour mieux représenter la vie réelle. AI Super Upscaling couvre désormais également le bruit, la résolution et la netteté lorsqu’il est alimenté avec un signal à débit binaire inférieur.

L’audio propose asso quelques améliorations, avec WOW Orchestra en point culminant. Toute personne possédant une barre de son LG pourra ajouter les haut-parleurs du téléviseur au mixage pour une plus grande immersion. Il devrait également être plus facile de contrôler les paramètres de la barre de son via le téléviseur. Enfin, la double sortie audio permettra aux malentendants d’écouter via une paire d’écouteurs Bluetooth à leur niveau de volume préféré, tandis que tout le monde dans la pièce écoute via les haut-parleurs du téléviseur.

Les prix varieront selon les pays et les modèles, LG étant prêt à confirmer les choses un peu plus près du lancement.

Quoi de neuf avec WebOS ?

LG possède déjà l’une des meilleures interfaces de télévision intelligente, mais il y a toujours place à l’amélioration. WebOS obtient une toute nouvelle disposition d’écran d’accueil pour 2023, avec des cartes rapides personnalisables pour diviser les applications et les services entre le sport, la musique, les jeux et le bureau à domicile. Le hub de maison intelligente ajoute également la prise en charge de Matter pour la première fois.

Le menu Paramètres rapides est désormais personnalisable, vous permettant de mettre des modes ou des fonctionnalités spécifiques sur le premier écran aux côtés du mode image, de la luminosité, du mode son et de la sélection de sortie. Pensez aux commandes de niveau de noir, à une minuterie de mise en veille, à un optimiseur de jeu et à Multi-View.

AI Concierge est un tout nouvel ajout, donnant des recommandations basées sur les recherches de mots-clés précédentes, le contenu lié à ce qui est actuellement à l’écran et les changements de mode d’image suggérés après une courte pression sur le bouton du microphone de la télécommande.

Un assistant d’image AI devrait également éliminer certains des défauts de l’étalonnage de l’image. Il affichera une série d’images A/B et donnera un résultat personnalisé en fonction de vos préférences.

LG ne lancera pas de nouvelles barres de son haut de gamme au CES, décidant plutôt de prendre le Sonos Beam Gen 2 avec une unité tout-en-un axée sur la conception. L’Éclair SE6S renonce à une barre de son séparée pour quatre radiateurs de basses passifs (un de plus que celui que vous trouverez dans le Beam Gen 2) et des tweeters de 25 mm (plus grands que ceux de 20 mm utilisés par Sonos). Il est recouvert de tissu acoustique, plutôt que du métal que l’on voit sur les modèles les plus chers de l’entreprise.

Pour ceux-là, LG propose un nouveau support qui se couplera facilement avec un téléviseur OLED de la série C (à la fois le nouveau C3 et le C2 de l’année dernière). Il n’a pas besoin de vis, n’obscurcit pas les haut-parleurs orientés vers le haut et remplace le support de table ordinaire.