CES 2023 : Lenovo Yoga Book 9i, un double OLED étourdissant

Quand il s’agit d’ordinateurs portables de luxe, quoi de mieux qu’un modèle avec un magnifique écran OLED de 13 pouces ? Un avec deux magnifiques écrans OLED de 13 pouces, bien sûr. Le Lenovo Yoga Book 9i est une variante de l’ordinateur portable traditionnel, qui abandonne son clavier physique pour un deuxième écran. Pensez à un Microsoft Surface Duo, uniquement adapté à la taille d’un ordinateur portable.

Vous n’avez pas besoin de taper sur l’écran tactile (bien que vous le puissiez, en affichant un clavier virtuel avec un geste de tapotement à huit doigts) car le Yoga 9i est livré avec un clavier Bluetooth. Il se verrouille magnétiquement en place sur la partie inférieure de l’écran inférieur pour une disposition plus traditionnelle – ou vous pouvez le pousser pour couvrir la moitié supérieure, libérant ainsi le bas pour l’utiliser comme pavé tactile.

Il existe également un support folio qui tiendra les deux écrans verticalement ou horizontalement, vous permettant de travailler sur deux documents côte à côte ou sur un écran de défilement géant, et il prend également en charge le stylet pour les croquis et la prise de notes.

Côté matériel, vous aurez deux OLED de résolution 2,8k, chacun avec une couverture couleur 100% DCI-P3 et une prise en charge Dolby Vision HDR. Une barre de son rotative à 360 degrés intégrée à la charnière a été approuvée par les experts audio Bowers & Wilkins et est compatible Dolby Atmos. Les performances sont fournies par un processeur Intel Core i7-U15 de 13e génération, associé à 16 Go de RAM et à 512 Go ou 1 To de stockage SSD PCIe. Le 13 pouces fin et léger ne déborde pas de connectivité, mais vous disposez de trois ports USB-C/Thunderbolt 4, ainsi que du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.1. Une batterie de 80 Wh promet 10 heures de lecture vidéo sur deux écrans ou 14 heures sur un seul écran.

Le Lenovo Yoga Book 9i ne devrait pas être mis en vente avant juin au plus tôt et atterrira probablement aux États-Unis en premier. Attendez-vous à ce que les prix commencent à partir de 2100 $.

Arty tout-en-un

Le Yoga AIO 9i Desktop pointe également à l’horizon, un PC tout-en-un tout aussi époustouflant, mais avec un seul écran au lieu de deux. À 31,5 pouces, il contient un écran de grande taille, mais les dimensions sont incroyablement minuscules partout ailleurs. Tout le matériel a été caché furtivement dans le support, laissant l’écran flotter sur une charnière métallique svelte.

À l’intérieur, il y a une version mobile du processeur Intel Core i9 de 13e génération, ainsi que des graphiques pour ordinateur portable Nvidia de la série RTX 4000, il y a donc plus qu’assez de muscle pour l’édition photo et vidéo, la conception graphique et même une partie de jeu. Quatre haut-parleurs Harman Kardon sont partagés entre le support et l’écran, avec l’audio spatial Atmos intégré.

L’écran est sans bordure sur trois côtés, avec un panneau IPS de résolution 4K avec une couverture des couleurs 100 % sRGB. La certification HDR600 ne doit pas être reniflée, donc les vidéos en streaming doivent être au top. Il y a aussi une webcam 5MP intégrée dans la lunette. D’autres ajouts soignés incluent un chargeur sans fil Qi intégré au support, pour garder votre téléphone alimenté pendant que vous travaillez (ou jouez).

Il n’y a pas encore de date de sortie ferme, avec juste une vague fenêtre “Q3 2023” pour continuer – mais nous savons que le Yoga AIO 9i vous coûtera au moins 1800 $ quand il le fera.