CES 2022 : Samsung Galaxy S21 FE, un produit phare 5G pour un peu moins cher

Samsung sait qu’il faut donner aux gens ce qu’ils veulent. Et c’est exactement ce que le géant coréen essaie de faire avec le Galaxy S21 FE. Annoncé dans le cadre du CES 2022, le Samsung Galaxy S21 FE est disponible en précommande dès maintenant, avant sa sortie mondiale le 11 janvier.

Après le succès du Galaxy S20 FE de l’année dernière – ou ” Fan Edition ” – le modèle suivant trace une ligne plus fine entre le vaisseau amiral abordable et l’ailier de milieu de gamme au gros Samsung Galaxy S21. Il contient la même technologie de processeur de 5 nm, les mêmes taux de rafraîchissement de 120 Hz et le même appareil photo principal de 12 MP que le combiné principal. Comptez 759 € pour la version 128 Go; 829 € pour la 256 Go. Soit environ 100 euros de moins que le S21, avec en sus des Galaxy Buds 2 offerts jusqu’au 8 février.

Les similitudes avec le S21 ne s’arrêtent pas là. Comme le S21, le Fan Edition est livré avec une connectivité 5G, une charge filaire de 25 W et un écran AMOLED 1080p. Le style du FE reste également fidèle à celui du S21 : disponible en quatre teintes familières – lavande, blanc, olive et graphite – ce S21 FE utilise la même approche discrète de la bosse de la caméra. Avec ses 7,9 mm, il est tout aussi mince.

Pour brouiller davantage encore les pistes, le S21 FE surpasse en fait le S21 sur plusieurs spécifications. Il possède un écran plus grand (6,4 pouces contre 6,2 pouces), une batterie plus grande (4 500 mAh contre 4 000 mAh) et une caméra selfie plus nette (32 MP contre 8 MP). Et bien que le S21 offre 2 Go de RAM supplémentaire par défaut, le S21 FE peut être configuré avec 8 Go pour quelques dizaines d’euros de plus. Ce qui laisse au S21 un seul atout : son téléobjectif 64 MP. Tout cela ne fait que rendre le choix entre le S21 et le S21 FE plus délicat.