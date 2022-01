CES 2022 : Nanoleaf devient compatible avec HomeKit via Thread

Bonne nouvelle : Nanoleaf va étendre Thread à tous ses produits compatibles HomeKit, continuant ainsi à renforcer l’écosystème Thread et ses capacités étendues pour les utilisateurs. En étroite collaboration avec Apple et le groupe Thread, la nouvelle mise à jour devrait être effective au premier trimestre 2022.

Nanoleaf s’engage ainsi à fournir une expérience intelligente de maison connectée, accessible et universelle à tous en développant des appareils qui interagissent et fonctionnent ensemble de manière transparente via un système unifié et sécurisé. L’utilisation de la technologie Thread forme un réseau maillé à faible latence entre les appareils pour garantir des vitesses de connexion plus rapides et éliminer les interruptions de connexion. Chaque nouveau produit compatible Thread contribue à étendre le réseau, ce qui renforce l’écosystème Thread et permet aux utilisateurs de vivre une meilleure expérience de maison connectée.

Nanoleaf est la première entreprise – juste après Apple – à ouvrir Thread à tous les appareils Thread via HomeKit, Nanoleaf. De quoi ouvrir la voie à une maison intelligente encore plus rapide, plus fiable et plus sécurisée. Cette mise à jour ouvrira également la voie aux appareils Matter via Thread de n’importe quel fabricant au fur et à mesure de leur commercialisation.

Cette nouvelle mise à jour permettra aux Thread Border (Nanoleaf Shapes, Elements et Lines) de fonctionner avec tous les appareils Thread via HomeKit, notamment l’ampoule et la bande lumineuse Nanoleaf Essentials, l’Apple TV 4K et plusieurs produits Eve (Thermo, Switch, Energy, Aqua, Weather et Door and Window Sensor).

Nanoleaf travaille également en étroite collaboration avec la Connectivity Standards Alliance pour mettre en place la prise en charge de Matter dans ses gammes actuelles et futures ; les premiers produits de Nanoleaf compatibles avec Matter seront disponibles avec le lancement du protocole fin 2022.