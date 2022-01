CES 2022 : 6 choses que nous avons apprises du plus grand salon high tech au monde

Coincé sous du papier cadeau depuis le jour de Noël ? Rattrapez-vous avec notre guide rapide des tendances technologiques à venir

La situation mondiale actuelle menaçait de faire dérailler le CES 2022, avec une multitude de grands noms évitant une présence en personne. Mais même les non-présentations n’ont pas pu empêcher le plus grand salon de gadgets au monde de nous émerveiller avec l’avenir de la technologie, que nous voulions que cet avenir se réalise ou non.

Peut-être que la réalité de vivre dans une pandémie a fait craquer les créateurs de gadgets, car 2022 a été une année au cours de laquelle les choses sont devenues décidément étranges. Voici les tendances qui ont le plus attiré l’attention de Stuff – dont certaines ont fait sortir de la fumée des oreilles de Stuff.

BMW a pris une voiture pour un Kindle

Vitres teintées ? Pah. Que diriez-vous d’une voiture teintée, où la teinte peut être contrôlée par le conducteur ? C’est le plan astucieux de BMW, couvrant un moteur à l’encre E.

Vous pouvez le transformer en blanc les jours de beau temps pour refléter le soleil, ou en noir lorsque vous voulez faire semblant de jouer dans Knight Rider. Les motifs animés peuvent être utilisés pour hypnotiser les personnes derrière vous afin qu’elles fassent partie de votre convoi de style Mad Max. Probablement.

Aucun mot, attention, sur la façon dont le système traite les bosses et les rayures, ni si vous pouvez faire afficher l’extérieur de votre voiture le dernier best-seller pour divertir les autres usagers de la route lorsque vous êtes tous coincé dans la circulation.

Les accessoires Smart TV sont devenus plus intelligents

Les nouveaux téléviseurs ne manquaient pas, dont beaucoup arrivent au point où vous aurez bientôt du mal à les installer dans la maison moyenne, si la tendance à l’émergence se poursuit. Mais cette année, les accessoires ont aussi fait des choses intéressantes.

La caméra Bravia exhorte les jeunes à s’éloigner s’ils s’approchent trop près de l’écran et atténue l’affichage si tout le monde s’énerve lorsque la mauvaise personne est éjectée de Bake Off. Vous pouvez également utiliser des gestes pour changer de chaîne, ce qui, Stuff est convaincu, ne conduira pas à des batailles comiques entre les membres de la famille.

Ailleurs, bravo à Samsung pour avoir pensé différemment, avec sa télécommande Eco qui se charge en dévorant les signaux Wi-Fi. Cela change des gens qui prétendent que les signaux brouilleront votre cerveau.

Les ordinateurs portables veulent disparaître

Pas littéralement, mais presque. Le XPS 13 Plus de Dell offre le genre de minimalisme que même l’ancien gourou du design Apple Jony Ive pourrait penser un peu trop. Les touches de fonction ont été remplacées par un haptique not-a-Touch-Bar-honest-guv, tandis que le trackpad se cache sous le clavier… quelque part. Le XPS 13 Plus ne dit rien. Vraisemblablement, Dell supprimera l’année prochaine toutes les clés.

Remarquez que Dell ne serait pas le premier à le faire, étant donné que les tablettes flexibles poursuivent leur marche incessante. L’Asus Zenbook 17 Fold s’est distingué cette année, avec un écran de 17,3 pouces qui, en mode clapet, vous permet d’appuyer sur un clavier virtuel, si votre Bluetooth est projeté dans une haie.

La technologie vous rendra paranoïaque sur votre santé

La technologie domestique devient de plus en plus intelligente pour fournir un aperçu de votre bien-être. Mais il semble que les choses soient allées un peu trop loin. Au CES 2022, Withings a dévoilé le Body Scan. Ce qui ressemble à un ensemble de balances intelligentes est en fait rempli de capteurs. Vous voulez vous sentir mal dans votre peau ? Allez-y, avec des lectures qui analyseront tout, de votre poids à des parties spécifiques du corps.

Pourtant, au moins, vous choisissez de vous tenir debout sur la chose. En revanche, la lumière intelligente de surveillance de la santé de Sengled (comme dans une ampoule) tente de lire les signes vitaux pendant que vous vous promenez dans votre maison. Il est encore en développement, donc des points positifs si la fonction de détection de chute fonctionne ; moins un milliard si l’ampoule s’allume et s’éteint sauvagement si vous avez l’audace de vous asseoir devant votre télé avec une collation particulièrement malsaine.

Le jeu veut être partout

Nous ne parlons pas du métavers, bien que ce soit partout au CES 2022. Au lieu de cela, les entreprises semblent déterminées à ce que les jeux haut de gamme complets soient de plus en plus utilisés tout au long de votre vie.

À l’extrémité conventionnelle du spectre, Razer a annoncé de puissants ordinateurs portables de jeu et Samsung a dévoilé un moniteur de jeu incurvé de 55 pouces qui a fait frémir des milliers de portefeuilles. Asus, avec son Flow Z13, a décidé que les jeux AAA et les tablettes pourraient en fait fonctionner ensemble.

Ensuite, il y a le Project Sophia de Razer – une unité conceptuelle où le bureau est le PC de jeu (ou le PC de jeu est le bureau) – et le Concept Nyx d’Alienware, qui explique pourquoi les jeux devraient vous suivre partout dans votre maison, apparaissant sur l’écran le plus proche.

Les robots ne sont pas la science-fiction

Dans les années 1970, la science-fiction était inondée de copains de métal prêts à éradiquer l’humanité sur un coup de tête. Mais au CES 2022, nous avons eu la nette impression qu’ils ne sont pas tous aussi dangereux, ou utiles, que nous l’avions rêvé. Bzigo a été dévoilé comme un moyen de localiser les moustiques dans votre maison avec un laser, mais vous devez toujours vous donner la peine d’attraper les choses. Et puis, pour compléter le petit Qoobo du CES 2020, Amagami Ham Ham est un robot conçu pour les personnes qui aiment se faire mordre le bout des doigts. Vous pardonnerez à Stuff de reculer lentement.