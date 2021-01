CES 2021 : Un écran Oled pour le Lenovo Yoga Slim 7i Pro

Le Yoga Slim 7i Pro va bientôt disposer d’un écran OLED, annonce Lenovo. Cette nouvelle version de 14 pouces dont le prix et la date de disponibilité ne sont pas encore connus embarquera un écran OLED 90Hz, les derniers processeurs mobiles Intel Core de 11e génération avec carte graphique Intel Iris Xe, ou jusqu’à la carte graphique NVIDIA GeForce MX450.

Selon Lenovo, « les utilisateurs avertis apprécieront à quel point leur qualité d’image à l’écran est claire et lisible, même à l’extérieur sous la lumière directe du soleil. Cela est dû à la capacité de chaque pixel à émettre sa propre lumière afin qu’il puisse être éclairé, atténué et éteint indépendamment pour un contraste amélioré. De plus, l’écran OLED réduit les émissions de lumière bleue jusqu’à 70% par rapport à un écran LCD pour une expérience visuelle encore plus confortable. » Le Yoga Slim 7i Pro propose également d’utiliser la fonctionnalité mains libres d’Alexa grâce à ses micros intégrés.