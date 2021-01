CES 2021 : TCL dévoile son étrange NXTPAPER

Le TCL NXTPAPER est un produit intrigant, qui se situe quelque part entre une tablette traditionnelle et une liseuse. Son écran couleur de 9 pouces n’est pas rétro-éclairé, ce qui le rend plus économe en énergie qu’une tablette standard et plus agréable pour vos yeux. L’inconvénient est, bien sûr, que vous avez besoin d’une source de lumière externe pour voir quoi que ce soit dessus – donc TCL a collé un accessoire de lampe de lecture à l’intérieur de la boîte. Le NXTPAPER fonctionne sur Android 10, a des caméras à l’avant et à l’arrière, et TCL dit que sa batterie durera plus d’une journée avec une seule charge. Il sera mis en vente en avril, au prix d’environ 349 €.