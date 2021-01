CES 2021 : Soundcore dévoile ses nouveaux Liberty Air 2 Pro dignes des Grammy Awards.

Ces premiers écouteurs sans fil à proposer une annulation de bruit multimode avancée ont été approuvs par 10 artistes récompensés par un Grammy Award, et intègrent la nouvelle technologie PureNote de Soundcore

Outre-Atlantique, leur lancement s’est fait depuis le célèbre Viper Room de Los Angeles et a réuni des milliers de fans de Soundcore du monde entier. L’artiste primé aux Grammy Ne-Yo a interprété certains de ses hits et annoncé un nouveau partenariat avec la plate-forme de diffusion de musique LÜM et Soundcore. Parmi les autres invités spéciaux figuraient l’ingénieur du son primé aux Grammy Krish Sharma, le MC et DJ Megan Holiday de «The World Famous KROQ», et le PDG et fondateur d’Anker, Steven Yang.

Les Liberty Air 2 Pro sont disponibles en quatre couleurs, dont le noir onyx, le blanc titane, le bleu saphir et le rose cristal pour 129,99 €. Il est disponible sur Amazon.com, Soundcore.com