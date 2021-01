CES 2021 : LG monte le son

Souvent, le moyen le plus simple pour améliorer les haut-parleurs de votre écran plat est de cesser complètement de les utiliser et de les remplacer par une barre de son. Mais tout le monde n’a pas assez d’espace pour poser de grands et lourds haut-parleurs sous leur écran. La petite barre de son QP5 Éclair de LG mesure moins de 12 pouces de longueur, mais ses cinq haut-parleurs peuvent fournir un son spatial vertical immersif Dolby Atmos et DTS: X. Il est livré avec un caisson sans fil pour améliorer ses capacités dans les graves et devrait arriver cet été.

La société a aussi révélé un partenariat avec le service de streaming de jeux Stadia de Google qui verra Stadia arriver sur la gamme de téléviseurs intelligents webOS de LG. Une application Stadia sera disponible dans la seconde moitié de 2021, éliminant ainsi la nécessité de brancher un Chromecast sur le téléviseur, mais les utilisateurs auront toujours besoin d’une manette Stadia pour jouer.

LG a également présenté cinq ordinateurs portables ultra-portables Gram, chacun avec un écran au format 16:10 conçu pour offrir plus d’espace sur l’écran que l’ordinateur portable équivalent avec un écran 16: 9. Les LG 17Z90P, 16Z90P, 14Z90P, 2-en-1 16T90P et 2-en-1 14T90P ont également des trackpads et des claviers plus grands que sur les précédents ordinateurs portables LG Gram, les nouveaux modèles 16 pouces et 17 pouces bénéficiant également de batteries haute densité pour augmenter endurance sur le pouce.