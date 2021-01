CES 2021 : entre Predator et Chromebook, Acer joue sans limite

Les joueurs qui ont besoin d’un moniteur sans compromis pourraient bien trouver ce qu’ils cherchent avec l’Acer Predator XB273U NX, une bête 27 pouces 1440p prenant en charge Nvidia G-Sync et un taux de rafraîchissement jusqu’à 275 Hz – ce que vous n’êtes pas susceptible de se rapprocher de l’un des derniers GPU GeForce à l’intérieur de votre PC. Il est également livré avec un temps de réponse de 0,5 ms et sera disponible à partir de mai.

Acer a également dévoilé son nouveau Chromebook Spin 514, le Chromebook le plus puissant de la société à ce jour. Alimenté par un processeur AMD Ryzen 3000 et jusqu’à 16 Go de RAM, cet ordinateur portable au corps métallique semble être l’un des Chromebooks haut de gamme les plus puissants du marché, mais offre toujours 10 heures d’autonomie. Recherchez-le à partir de mars.