CES 2020 : Un nouvel XPS 13 pour Dell

Dell avait beaucoup à exposer au CES, dont son nouveau XPS 13. Cet ordinateur portable est mis à jour avec un écran 16:10 et pratiquement aucune lunette sur les quatre côtés. Malgré un écran plus grand de 13,4 pouces, il est plus petit et plus fin que son prédécesseur, et 25% plus lumineux. Toutes les configurations offrent des processeurs Intel Core de 10e génération. De son côté, Alienware (une filiale de Dell) présentait un prototype Concept UFO, grosso mode un Nintendo Switch pour les jeux PC.