CES 2020 : Acer débarque en force

Acer a dévoilé une foule de joujoux cool lors de ce CES, dont un ordinateur portable ultraportable Swift 5, qui a remporté un prix de l’innovation CES 2020. Le projecteur C250i du géant taïwanais et un ordinateur portable pour les créateurs numériques ont également été honorés.

A cela s’ajoute un trio de nouveaux moniteurs gamins Predator. Le Predator X32 32 pouces prend en charge G-Sync Ultimate de Nvidia, le Predator X38 37,5 pouces dispose d’un panneau UWQHD + incurvé, et le CG552K 55 pouces est un écran OLED 4K avec synchronisation adaptative et VRR HDMI (taux de rafraîchissement variable).

Côté convertibles Swift, le Spin 5 est livré avec un écran tactile 2K ou Full HD, une charnière à 360 degrés, un processeur Intel Core de 10e génération, un stylet rechargeable et propose 15 heures de batterie.