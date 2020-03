Cambridge Audio passe à Roon Ready pour les fans de streaming audio

Cambridge Audio ajoute la plateforme de gestion musicale et de streaming haute-résolution Roon Ready à ses lecteurs audio réseau. Les streamers cultes EDGE NQ de Cambridge Audio et CXN (V2) intègrent désormais la technologie de streaming et de gestion de la musique haute résolution de Roon. L’intégration Roon Ready étend la richesse des options déjà offertes par sa gamme de streamers audio réseau respectés depuis plusieurs années.

Une mise à jour logiciel est maintenant disponible pour l’EDGE NQ et le CXN (V2) intégrant Roon Ready. Une fois ces produits mis à jour, Roon les détectera sur votre réseau, délivrera la meilleure qualité audio possible sur chacun d’eux et permettra même le contrôle du volume directement depuis l’interface utilisateur de Roon.

La certification Roon Ready signifie que les streamers audio réseau EDGE NQ et CXN (V2) trouvent et se connectent maintenant à Roon sans aucune configuration supplémentaire.



Streamers réseau compatibles Roon :



L’EDGE NQ de Cambridge Audio (4 000€)

Ce streamer phare porte la polyvalence des pré-amplificateurs et lecteurs réseaux à un nouveau niveau. StreamMagic, le module de streaming qui alimente NQ, a été amélioré, permettant à Edge de lire de la musique à partir de pratiquement n’importe quelle source. De plus, la carte de circuits imprimés d’Edge NQ et son ingénierie méticuleuse réduisent les interférences pour garantir un son clair et pur.

Le CXN (V2) de Cambridge Audio (1 099€)

Avec le streamer réseau CXN (V2), Cambridge Audio a pris un produit maintes fois primé et l’a encore amélioré. Conçu pour diffuser de l’audio numérique à partir d’une grande variété de sources, cette nouvelle version offre une qualité sonore nettement améliorée. Cette édition de deuxième génération du CXN offre un large éventail d’améliorations, grâce à une plus grande puissance de traitement et une expérience utilisateur plus fluide.