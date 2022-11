Cabasse dévoile sa nouvelle collection « Classique Connecté » au Paris Audio Vidéo Show 2022

Cabasse, marque française emblématique leader sur le marché de l’acoustique Haute-Fidélité, ne cesse de moderniser la Hifi traditionnelle avec des systèmes audio, qui combinent l’excellence acoustique si chère à la marque, aux meilleures technologies de connectivité actuelle.

Après avoir lancé en 2018, la collection THE PEARL, systèmes connectés d’exception au design « lifestyle » (à ce jour la plus large gamme de systèmes connectés haut de gamme), elle présente sa nouvelle collection « Classique Connecté », permettant d’offrir le meilleur son en streaming et les innovations de la gamme THE PEARL, à des enceintes de style plus traditionnelles, bibliothèques ou colonnes que ce soit au format intégré (RIALTO) ou au travers d’un amplificateur haut de gamme (ABYSS).

RIALTO est un système stéréo Hi-fi connecté, au format bibliothèque, et ABYSS un amplificateur connecté haute-résolution, concentrés d’innovations et des meilleures technologies de streaming et d’amplification.

PAVS – Du 05 au 06 Novembre 2022 – Palais des congrès de Paris, Porte Maillot