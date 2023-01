Bowers & Wilkins Pi7 S2, meilleure autonomie et style haut de gamme

Les audiophiles soucieux de mode ont deux nouveaux écouteurs intra-auriculaires de haut niveau à surveiller, gracieuseté proposée par B&W. Les Bowers et Wilkins Pi7 S2 et Pi5 S2 sont des versions de deuxième génération des écouteurs True Wireless de la société, offrant une connectivité améliorée, une autonomie prolongée et une plus large sélection de finitions haut de gamme parmi lesquelles choisir.

Les nouveaux modèles, qui remplacent les Pi7 et Pi5 sortants, peuvent désormais tenir cinq heures entre les séjours au sein de leurs boîtiers de charge respectifs. Les deux seront bons pour 2 heures d’écoute supplémentaires après un arrêt au stand de 15 minutes. Le Pi7 S2 propose 16 heures supplémentaires en réserve, tandis que le Pi5 S2 en a 19 supplémentaires.

Les antennes internes repensées étendent la portée Bluetooth à 25 m, tout en gardant l’aptX à bord pour une lecture de haute qualité. Le Pi7 utilise le codec aptX Adaptive encore plus avancé, qui prend en charge le 24 bits/48 kHz – parfait pour Qobuz, TIDAL et Deezer, qui sont tous intégrés à l’application compagnon pour smartphone Bowers & Wilkins Music.

Le Pi7 S2 reste le produit phare, avec deux haut-parleurs (un dynamique de 9,2 mm et un à armature équilibrée), une suppression adaptative du bruit alimentée par six microphones et la fonction de retransmission audio sans fil adaptée aux voyageurs, qui vous permet de connecter son boîtier au divertissement en vol. systèmes et similaires pour l’écoute sans fil. Le design général n’a pas changé par rapport à la première génération, mais le S2 arrive en trois nouvelles options de couleur : noir satiné, blanc toile et bleu nuit.

Le Pi5 S2, quant à lui, dispose de pilotes dynamiques de 9,2 mm et utilise quatre micros pour sa suppression active du bruit. La force de l’ANC est ici contrôlée par l’utilisateur et continue d’offrir un mode transparence pour une meilleure connaissance de votre environnement. Il est lancé dans les couleurs Cloud Grey, Storm Grey et Spring Lilac. Un Sage Green devrait suivre dans les mois à venir.

Les Pi7 S2 et Pi5 S2 sont disponibles dès maintenant, directement auprès de Bowers & Wilkins et ailleurs. Le Pi5 S2 est à à 299 €, tandis que le Si7 vous coûtera 399 €. Ils rejoignent la gamme supra-auriculaire en plein essor de B&W, qui comprend le PX7 S2 et le produit phare PX8.