Bose apporte sa technologie de réduction du bruit aux écouteurs QuietComfort

La série QuietComfort de Bose a apporté le bonheur de la suppression du bruit aux masses, et maintenant elle veut faire de même avec de vrais écouteurs sans fil, un marché actuellement dominé par Apple et Sony. Lancés le 5 octobre prochain, les écouteurs QuietComfort utilisent la technologie exclusive de réduction du bruit de Bose pour bloquer les sons indésirables. Et la magie interne est assistée par les astuces StayHear Max, qui, selon Bose, bannissent physiquement les sons avec leur sceau doux mais confortable. Et lorsque vous avez besoin de laisser passer un peu de bruit ambiant, il existe 11 niveaux de contrôle du bruit pour que vous puissiez en laisser entrer autant que vous le souhaitez.

Les écouteurs, qui mesurent un peu plus de 2 cm de long et pèsent 13 g, comportent des micros à isolation vocale et tiendront six heures avec une charge complète, plus 12 heures supplémentaires fournies par le boîtier de charge. Côté audio, Bose promet une reproduction fidèle sans “boosts” dans certaines fréquences, et beaucoup de basses. Grâce à la résistance à l’eau et à la transpiration IPX4, ils devraient être bons pour vos entraînements.

Bose a également annoncé les nouveaux écouteurs Sport, repensés et dotés des mêmes embouts que les écouteurs QC pour les garder verrouillés dans votre oreille sans exercer de pression sur eux. Ils comportent également ce que Bose appelle un « tout nouveau système acoustique ». Ils seront également lancés le 5 octobre et vous pouvez pré-commander les deux produits dès aujourd’hui.