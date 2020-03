Asus Zenscreen, n°1 mondial des ventes nomades

Selon le cabinet IHS Market, de janvier à septembre 2019, les ASUS ZenScreen ont représenté 64 % des exportations de moniteurs portables à travers le monde…

En 2020, les prévisions indiquent une hausse additionnelle de 27% des exportations.

L’influence de la marque ASUS sur le marché des moniteurs portables a débuté en 2013 avec le lancement du MB168B, premier moniteur portable USB signé ASUS. En 2016, ASUS a commercialisé le MB169C+, premier moniteur portable avec connexion USB Type-CTM (USB-CTM) supportant le rechargement et les transmissions de signal vidéo via un seul câble USB-C. En 2017, ASUS a lancé sa gamme ZenScreen, le MB16AC étant rapidement devenu le moniteur portable Full HD de 15,6’ le plus fin et léger. Il est également devenu le premier moniteur portable avec solution de signal hybride qui supporte des connexions USB-C et USB-A afin d’être compatible avec pratiquement tous les PC portables. En 2018, la marque a conçu le ZenScreen Go (MB16AP), un moniteur portable avec batterie intégrée, ultraléger. Enfin en 2019, ASUS a dévoilé son ZenScreen Touch (MB16AMT), premier moniteur portable tactile avec batterie intégrée.

Les moniteurs portables ZenScreen améliorent la productivité de l’utilisateur ainsi que la qualité de ses divertissements. Leur design portatif leur permet d’être installés en tous lieux et de répondre à de multiples besoins. Les utilisateurs en télétravail ont la possibilité d’améliorer leur espace de travail à l’aide d’un écran supplémentaire branché à leur PC portable afin d’améliorer leur productivité de même que leur confort. Quant à ceux qui ne jurent que par leur smartphone, ce dernier peut être connecté à un ZenScreen pour afficher en grand les applications et contenus multimédias. Le ZenScreen offre aux photographes la possibilité de voir leur travail en grand, plus en détails. Il aide aussi les joueurs à continuer de se divertir lorsqu’ils ne sont pas chez eux. Tous les modèles ZenScreen présentent une dalle IPS de 15,6’ avec résolution Full HD afin que les images affichées soient plus nettes et réalistes, quel que soit l’angle.

ASUS propose actuellement plusieurs moniteurs portables ZenScreen dont les caractéristiques varient d’un modèle à l’autre en fonction des besoins des utilisateurs. En effet, ces derniers ont la possibilité d’opter pour un modèle avec connexion HDMI, un modèle tactile, un autre avec haut-parleurs intégrés, batterie intégrée, connexion USB-C, etc.: les choix sont nombreux !

Une nouvelle gamme pour le gaming

ASUS élargit sa gamme de moniteurs portables en proposant des modèles spécialement conçus pour le divertissement et plus particulièrement le jeu vidéo. Ces nouveaux moniteurs répondent à un besoin récurrent chez les joueurs : une expérience gaming de qualité même lorsqu’ils ne sont pas chez eux. Le ROG Strix XG17 est le tout premier moniteur gaming portable de la marque. Il présente une dalle IPS de 17,3’, une résolution Full HD, une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 3 ms. Ces caractéristiques font de lui le moniteur portable le plus rapide au monde. Par ailleurs, il pèse seulement 1 kg et intègre sa propre batterie d’une autonomie maximale de 3h30 affichant des taux de rafraîchissant de 240 Hz à pleine charge. Sa technologie Quick Charge offre 120 minutes de temps d’utilisation après seulement une heure de charge. En outre la technologie Adaptive-Sync opérant entre 48 Hz et 240 Hz aide à fluidifier l’affichage des jeux même lorsque la carte graphique du PC de l’utilisateur n’est pas très puissante. Les haut-parleurs stéréo à l’avant délivrent quant à eux un son clair et immersif, qualité gaming.

Le ROG Tripod peut être utilisé en complément du ROG Strix XG17 en tant que pied de support permettant aux utilisateurs d’ajuster l’angle du moniteur et ainsi s’adapter à tout type d’environnement. Ils peuvent par exemple positionner le ROG Strix XG17 au-dessus de leur PC portable afin d’agrandir leur espace d’affichage. Le ROG Strix XG17 et son trépied peuvent également être utilisés par les joueurs sur console ou sur smartphone.