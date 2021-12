Apple en 2022 : iPhone SE, casque de réalité augmentée, et plus encore…

Cupertino compte bien mordre dans le métaverse…

Selon Mark Gurman, de Bloomberg, toujours bien informé, Apple devrait avoir une année 2022 particulièrement chargée, avec des mises à jour de presque toutes ses principales gammes de produits, comme l’iPad, l’iPhone, l’Apple Watch et le MacBook.

Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman a révélé ce qu’il pensait qu’Apple avait dans sa manche l’année prochaine, avec sa boule de cristal mélangeant évident et excitant. En termes de choses que ma mère pourrait vous dire, nous allons évidemment obtenir la gamme iPhone 14, d’autres mises à niveau pour l’Apple Watch et les AirPod, ainsi qu’un nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme.

Plus intrigant, Apple devrait sortir pas moins de trois nouveaux modèles d’iPad en 2022, notamment un iPad Pro totalement repensé avec prise en charge de la recharge sans fil. En outre, les modèles iPad Air et iPad de base moins chers sont également susceptibles d’être modifiés.

Et côté « One more thing » ? Gurman juge que 2022 sera l’année où Apple révèlera enfin son casque VR/AR – un signe clair que l’engouement actuel pour le métaverse ne disparaîtra pas avec la nouvelle année.

Les fans de matériel sont également ravis, avec la plus grande refonte du MacBook Air d’Apple jamais prévue pour briser la couverture l’année prochaine aux côtés d’un nouvel iMac haut de gamme comprenant le propre silicium d’Apple, un nouveau Mac Pro et une rare mise à jour Mac mini .

Il y a même un peu e’excitation du côté de l’Apple Watch, entre une Apple Watch SE rafraîchie et le lancement de l’Apple Watch Series 8,rejointes par un tout nouveau modèle robuste “destiné aux athlètes de sports extrêmes”. Enfin, le géant de Cupertino s’apprêterait à déployer la 5G sur son iPhone SE plus abordable.