Apple dévoile le plus abordable des iPhones, l’iPhone SE, à partir de 489 €

Et voici l’iPhone SE, le plus abordable de tous, qui intègre la puce A13 Bionic, la plus rapide des puces pour smartphone, avec un seul objectif disponible sur iPhone. Il est doté d’un écran Retina HD de 4,7 pouces et de Touch ID.

« Le premier iPhone SE a eu un succès considérable auprès des clients, a déclaré Phil Schiller, senior vice president of Worldwide Marketing d’Apple, qui ont particulièrement apprécié ce qui en faisait le caractère unique : un format compact, des performances haut de gamme et un prix abordable. L’iPhone SE de deuxième génération reprend ce concept en l’améliorant à tous les niveaux – notamment avec notre meilleur système photo avec un seul objectif pour des photos et des vidéos de grande qualité – tout en restant très abordable ». « L’iPhone SE offre les performances de pointe de la puce A13 Bionic, qui garantit une excellente autonomie. Il permet de prendre de superbes photos bénéficiant du mode Portrait ou du Smart HDR, de tourner de spectaculaires vidéos avec son stéréo, de jouer et de surfer à toute vitesse sur Internet. Enfin, il intègre les fonctionnalités de sécurité de pointe qu’attendent nos clients. Nous avons hâte de mettre l’iPhone SE à leur disposition. »

Cet iPhone SE se décline en trois finitions : noir, blanc et (PRODUCT)RED. Il sera disponible en précommande dès le vendredi 17 avril, en modèles de 64 Go, 128 Go et 256 Go en noir, blanc et (PRODUCT)RED à un prix de revente Apple à partir de 489 €. Les clients peuvent également se procurer l’iPhone SE pour 349 € en faisant reprendre leur appareil actuel via le programme Apple Trade in sur apple.com, sur l’app Apple Store et dans les Apple