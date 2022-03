Apple annonce un Mac Studio génial plus Studio Display pour l’accompagner

Lors de l’event Peek Performance, Apple a annoncé un tout nouvel ordinateur de bureau appelé Mac Studio. Cet appareil est essentiellement une version plus premium du Mac mini, mais pas aussi professionnel que le Mac Pro. Pour accompagner ce nouvel ordinateur, la société a également dévoilé un nouvel écran grand public.

Bien que nous ayons vu quelques reportages sur cet appareil avant l’événement, ce fut une surprise de voir les appareils réellement révélés sur scène. Certainement une bonne surprise, cependant.

L’appareil le plus important des deux, le Mac Studio, est un ordinateur de bureau qui fera passer votre ordinateur de bureau au niveau supérieur. Ce nouvel ordinateur d’Apple est livré avec plus de ports que le Mac mini standard, ce que certains utilisateurs souhaitent. Vous trouverez 4 ports Thunderbolt, un port Ethernet, deux ports USB, un port HDMI et une prise casque. Il y a même deux emplacements USB-C à l’avant et un emplacement SD ! Ces ports USB-C sont mis à niveau vers les ports Thunderbolt sur la configuration M1 Ultra.

À l’intérieur du Mac Studio, vous trouverez la toute nouvelle puce M1 Ultra. Il s’agit essentiellement de deux puces M1 Max ensemble, et c’est 7 fois plus rapide que le M1 normal. Cela signifie que vous trouverez la puissance de calcul la plus rapide et la plus impressionnante d’Apple dans le nouvel appareil de bureau. Le Mac Studio sera également disponible avec le M1 Max.

Le M1 Ultra Mac Studio est 50 % plus rapide que le Mac Pro actuel, l’ordinateur le plus rapide d’Apple. Les graphismes sont également 3,4 fois plus rapides. Cela fait du Mac Studio le nouvel appareil le plus rapide d’Apple.

Si vous êtes préoccupé par l’espace avec le nouvel appareil, ne le soyez pas. Le Mac Studio a la même empreinte que le Mac mini actuel, mais il est aussi grand qu’environ deux Mac mini (3,7 pouces). Au bas de l’appareil, vous trouverez un évent pour augmenter le flux d’air pour de meilleures performances.

Le nouvel écran externe accompagnant le Mac Studio, nommé Studio Display, est une option plus conviviale. Apple propose actuellement le Pro Display XDR, destiné aux professionnels, surtout vu son prix. Ce nouvel affichage est plus convivial sur le portefeuille.



L’écran Studio d’Apple est légèrement plus petit à 27 pouces, mais c’est toujours une taille de moniteur moyenne qui est presque deux fois la taille du plus grand écran MacBook. De l’arrière, il ressemble beaucoup à l’iMac, mais sans l’ordinateur à l’intérieur.

Studio Display peut afficher jusqu’à 1 milliard de couleurs. L’écran est un panneau de résolution 5K, avec prise en charge de Dolby Vision. Il comprend également la fonction True Tone d’Apple, pour ajuster la coloration de l’affichage à votre environnement. Vous trouverez également un revêtement antireflet spécial.

L’écran contient en fait une puce A13 Bionic pour gérer la webcam 12 MP de l’iPad, le réseau de microphones et le réseau de haut-parleurs. Vous trouverez pour la première fois Center Stage sur Mac avec ce nouvel écran, ainsi que Spatial Audio (Dolby Atmos) sur un écran Mac pour la première fois grâce aux multiples haut-parleurs haute fidélité.

À l’arrière de l’écran, vous trouverez 3 emplacements USB-C et un écran Thunderbolt. Le câble Thunderbolt peut être utilisé pour l’alimentation ou pour l’affichage. Vous pouvez connecter trois écrans à un Mac à la fois ! Pour compléter l’affichage, il existe de nouvelles options de couleur pour le Magic Trackpad, la souris et le clavier.

Ces deux nouveaux appareils s’adressent au marché du milieu de gamme, et leurs fonctionnalités ne sont pas aussi puissantes que les offres Pro d’Apple. Néanmoins, vous pouvez vous attendre à des performances impressionnantes de la part de Mac Studio et de Studio Display. Nous serions très heureux de mettre la main dessus.

Vous pouvez commander ces deux produits dès aujourd’hui et ils commenceront à être expédiés le 18 mars.