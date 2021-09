Amazon Echo Show 15 est un immense écran intelligent pour la cuisine ou la salle à manger

Amazon a lancé un grand écran Echo Show conçu pour les foyers occupés. L’écran de 15,6 pouces surdimensionné à 250 $ a les mêmes capacités que tout autre Echo Show, mais les widgets de l’écran d’accueil ont été suralimentés – vous pouvez les organiser comme vous le souhaitez et disposer de widgets de grande taille pour des choses comme la météo, les notes autocollantes, les listes de courses et votre calendrier. Amazon dit également qu’il existe une bibliothèque de widgets pour laquelle des tiers peuvent également concevoir des widgets.

Regardez Netflix sur le mur

À l’intérieur du cadre noir et du contour blanc se trouve l’écran Full HD. Bien que vous puissiez, bien sûr, l’utiliser pour regarder du contenu de Netflix et de Prime Video, entre autres, ce n’est pas vraiment son objectif principal. Au lieu de cela, il est destiné à être un appareil communautaire – un agenda familial, si vous voulez. Vous pouvez le placer sur un mur, tandis que des supports et autres accessoires seront également disponibles. L’appareil a un cordon d’alimentation de 1,5 m dans la boîte.

Naturellement, vous pouvez utiliser Echo Show 15 pour passer des appels sur d’autres appareils Alexa ou passer des appels vocaux/vidéo via Alexa ou Skype. Mais il n’inclut pas l’appareil photo amélioré de 13 Mégapixels avec cadrage automatique du récent Echo Show 8, juste un appareil photo de 5 Mégapixels. Cela ressemble à une erreur.

D’autres caméras de votre maison, telles qu’une sonnette Ring, peuvent être affichées à l’aide de l’image dans l’image, afin que vous puissiez garder un œil sur les choses en même temps que vous regardez une émission ou suivez une recette.

Super pouvoir

L’Echo Show 15 embarque processeur neuronal de dernière génération qu’Amazon a développé de mèche avec Mediatek. Connu sous le nom d’AZ2, c’est un pas en avant par rapport aux puces à l’intérieur de l’Echo et de l’Echo Dot en forme de boule de l’année dernière. Faire plus sur l’appareil améliore la vitesse d’Alexa. Ce nouvel engin signifie également qu’Alexa peut non seulement reconnaître votre voix, mais Echo Show 15 peut reconnaître qui se trouve devant l’appareil à condition qu’il ait été inscrit.

Amazon a également annoncé lors de son événement annuel de lancement Echo et Alexa que l’année prochaine, vous pourrez examiner les demandes associées à des membres spécifiques du foyer qui ont configuré Voice ID dans l’application Alexa ou en visitant les paramètres de confidentialité d’Alexa.

Ainsi, vous pourrez dire « Alexa, mettez à jour mes paramètres de confidentialité » et Alexa vous aidera à ajuster les paramètres tels que la durée de sauvegarde des enregistrements vocaux et leur utilisation par personne. Comme pour les autres appareils Echo Show, il y a un obturateur de caméra physique et un micro muet sur Echo Show 15.