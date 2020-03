Alcatel Série 1, le bon plan du smartphones 4G

Les modèles entrée de gamme d’Alcxatel sont n°1 en Europe. TCL Communication annonce que la série 1 d’Alcatel représente plus de 1,5 million de smartphones vendus en Europe au cours du premier trimestre 2020. Selon une étude menée par l’International Data Corporation (IDC), l’Alcatel série 1 représente les smartphones 4G « entrée de gamme » les plus vendus depuis plus de deux ans sur le marché européen. En mettant l’accent sur le rapport qualité/prix, la gamme Alcatel série 1 et l’Alcatel 1S (2020) sont proposés à prix très abordables, de 59 € à 99 €.

Leurs fonctionnalités et leur accessibilité permettent une connectivité 4G à grande échelle, pour tous. Cette dynamique se poursuit avec le récent lancement de l’Alcatel 1S (2020), un appareil caractérisé par des fonctionnalités robustes telle que sa triple caméra intelligente, toujours à prix abordable. Avec un rapport qualité-prix idéal, l’Alcatel 1S (2020) équipé d’IA offre non seulement aux utilisateurs la possibilité de capturer des images de qualité, avec prises macro ou en super grand-angle, mais garantit également une puissance durable grâce à son processeur Octa-core et sa batterie de 4.000mAh. Google Assistant est également toujours prêt à apporter une aide instantanée via son bouton dédié. Enfin, l’Alcatel 1S (2020) est muni d’un écran immersif HD+ Vast de 6.22 pouces, d’un design S-courbe élégant et moderne, et d’un verre avant brillant 2.5D qui capture de lumière. Avec l’Alcatel 1S (2020), ce sont de grandes technologies, à petit prix.