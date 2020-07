Faites votre choix entre noir, argent et or… Ce nouveau Y600NC d’AKG est disponible en trois couleurs, propose une autonomie de 25 heures, des haut-parleurs de 40 mm et met automatiquement en pause vos morceaux lorsque vous l’enlevez. As de réduction du bruit, il propose les technologies Talk Thru et Ambient Aware pour vous assurer que vous n’êtes pas totalement inconscient du monde qui vous entoure. A ce prix là, ils valent clairement de s’inviter dans votre valise cet été…