AirPop Active+, le premier masque intelligent au monde avec capteur Halo

AirPop présente aujourd’hui Active+, le premier masque intelligent au monde avec capteur Halo. Celui-ci fait le lien entre l’air environnant et la respiration de l’utilisateur pour l’aider à mieux comprendre sa santé respiratoire. Le capteur est en effet capable de suivre les données relatives à l’air inspiré et expiré de l’utilisateur et de les corréler en temps réel à celles de la qualité de l’air ambiant et de sa localisation. Le capteur Halo peut ainsi indiquer avec précision à son porteur quand est-ce que le filtre du masque Active+ doit être échangé. Dans le même temps, cette base de données permet d’acquérir de nouvelles connaissances qui sont tout aussi utiles lors d’une utilisation quotidienne ou d’activités sportives.

Le capteur AirPop Halo est intégré au masque Active+ et transmet les données à l’application AirPop, qui fournit alors toutes les informations en un coup d’œil : comportement et cycles respiratoires ainsi que les polluants bloqués par le filtre. En mode actif, le capteur collecte également des données telles que le nombre de respirations par minute et par pas, qui sont affichées sous l’onglet Activité de l’application. Pour le développement de l’application, AirPop a travaillé en étroite collaboration avec frog design, une agence leader dans le domaine du design et du conseil en stratégie.

Le capteur suit la respiration de l’utilisateur, l’application peut également l’avertir quand le filtre doit être changé. Les filtres remplaçables se clipsent dans le masque et sont si efficaces qu’ils bloquent plus de 99% de toutes les particules PM 0,3 – y compris la poussière, les allergènes, les particules fines et microbiennes. Chacun des quatre filtres AirPop inclus est marqué d’un code QR unique qui peut être scanné par l’application AirPop lorsque le filtre est mis en place. De cette façon, non seulement l’application sait que le filtre a été changé mais l’utilisateur peut être sûr d’utiliser un filtre AirPop d’origine.

Le capteur Halo se connecte aux appareils Android ou iOS via Bluetooth, la pile du capteur doit être remplacée au bout de six mois. L’application AirPop prend également en charge le partage de données avec Apple HealthKit, permettant aux utilisateurs de voir leurs données respiratoires en même temps que d’autres données relatives à la santé collectées précédemment.