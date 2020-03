Non, Disney + n’avancera pas sa date de sortie en France, malgré le confinement

Disney + ? Il va falloir vous habituer, car en ces temps de streaming confiné, Disney rejoint Netflix, Hulu et Prive Video en lançant son propre service de streaming. Bon, pour les clients que nous sommes, s’abonner à tout à la fois promet d’être un véritable problème en en termes de budget… Mais en même temps, on a le temps (et une bonne excuse) en ce moment de passer nos journées devant les écrans… Sans plus tarder, découvrez pourquoi vous allez probablement vous abonner à Disney +… Mais pas avant quelques jours hélas.



1) Son lancement aura (toujours) lieu le 24 Mars en France

“Nous avons bien reçu tous vos messages. Nous sommes désolés de ne pouvoir avancer le lancement de Disney+. Merci pour votre patience, plus que 8 jours !” Hélas, malgré le confinement, le service n’a pas avancé son lancement en France… Vous avez encore le temps de vous préparer au « Disney Binge »… Disney + promet d’accorder « un accès sans précédent » à vos films et séries préférés signés Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, etc. Et la bibliothèque Disney + comptera apparemment plus de 7 500 épisodes télévisés et 500 films d’ici la fin de la première année, ce qui est assez impressionnant, si l’on considère que certains des plus gros blockbusters devraient en faire partie

2) Vous pourrez regarder des programmes originaux Marvel et Star Wars

Disney + sera (éventuellement) le foyer de tout ce qui touche Star Wars et Marvel, mais la Maison de la souris ne veut pas seulement rassembler tout son contenu existant sous un même toit. Tout comme Netflix avant cela, Disney cherche également à développer ces franchises en créant une palette exclusive de programmes originaux de haute qualité.

Cela signifie que vous pouvez vous attendre à de nouvelles séries dans les univers Star Wars et Marvel, y compris le tout premier concert live de Star Wars, The Mandalorian, un préquel de Rogue One basé sur Cassian Andor et des séries à petit budget Marvel comme Falcon & The Winter Soldier, WandaVision et une série Loki pour l’instant sans nom. Disney + sera bientôt un guichet unique pour les fans de Marvel et Star Wars, et c’est une perspective assez attrayante.

3) Cela ne coûte que 6,99 euros par mois au lancement

Non, ce n’est pas une faute de frappe. Disney + ne coûtera que 6,99 € par mois lors du lancement, ou 69,99 euros par an. C’est un plan de prix agressif pour attaquer frontalement le leader du marché, Netflix. Moralité : pour le moment, Disney + sera l’une des options les moins chères.

4) Le support du streaming 4K HDR confirmé

Cinéphiles, réjouissez-vous ! Nous avons eu la confirmation que Disney + s’adapterait à la meilleure option haute définition possible en fonction de votre bande passante disponible, et prendrait même en charge la lecture 4K HDR. Cela signifie que si vous disposez de la crème de la crème des connexions Internet, vous pourrez goûter aux plaisirs haute définition du streaming 4K. En ce qui concerne le streaming lui-même, vous pourrez accéder à Disney + sur une large gamme d’appareils mobiles et connectés, notamment des consoles de jeu, des lecteurs multimédias et des téléviseurs intelligents. Bien sûr, c’est à peu près la norme de nos jours. Mais il est agréable de voir que Disney couvre toutes les bases.

5) Canal + a bien joué en France

En France, Disney a passé un partenariat exclusif avec Canal +, qui sera du coup le seul distributeur officiel du service de SVOD sur les box Internet. Les abonnés aux offres Ciné/Séries et Intégrale auront droit à Disney + gratis dans leur abonnement. Un joli cadeau pour fidéliser !