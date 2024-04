Razer Blade 18, toute puissance

Razer, la marque lifestyle leader pour les joueurs, dévoile aujourd’hui le Razer Blade 18 (2024), la quintessence des ordinateurs portables gaming de haute performance.

Fort du succès des nouveaux Blade 14 et Blade 16 (2024), le Blade 18 (3599.99 €) redéfinit les standards en délivrant des performances dignes d’un PC de bureau, le tout dans un élégant châssis en aluminium anodisé.

« Le Blade 18 intègre une pléthore d’innovations en avant-première. Il incarne la volonté inébranlable de Razer de redéfinir l’expérience que l’on doit attendre d’un ordinateur portable. » déclare Travis Furst, Head of Notebook & Accessories Division chez Razer. « Nous sommes ravis de dévoiler le Blade 18 car il marque le lancement d’une nouvelle série de produits Razer équipés de la technologie Thunderbolt 5, prochainement suivie par une suite d’accessoires de pointe. Grâce à ses innovations, le Blade 18 allie des performances dignes d’un ordinateur de bureau avec la mobilité d’un pc portable. Il offre aux utilisateurs la certitude d’avoir ce qui se fait de mieux, que ce soit pour jouer ou donner libre cours à leur créativité. »

« La technologie Thunderbolt 5 permet d’atteindre de nouveaux niveaux de performance. Voir des marques de premier plan, telles que Razer, proposer leurs nouvelles innovations intégrant la technologie sur le marché est particulièrement grisant ! » ajoute Jason Ziller, VP and GM of Client Connectivity Division chez Intel. « Le Thunderbolt 5 révolutionne les mondes de l’audiovisuel et de la data avec des transferts de données allant jusqu’à 120 Gbps grâce au mode Bandwidth Boost. Trois fois plus rapide que la génération précédente, le Thunderbolt 5 offre deux fois plus de bande passante : c’est la solution optimale pour tous les joueurs et créateurs de contenu. »

Le Blade 18 est un bijou de technologie qui propose un design alliant style et fonctionnalités, tout en intégrant des composants de premier plan dans un châssis épuré :

Le choix avec un écran Mini-LED 18 pouces QHD+ 300 Hz : avec un taux de rafraîchissement plus élevé et d’une luminosité pouvant aller jusqu’à 1000 nits, cette seconde option d’écran offre une netteté exceptionnelle, dans les jeux comme pour les tâches créatives. C’est une alternative séduisante pour les joueurs et créateurs de contenu régulièrement en déplacement. En outre, il est doté d’une résolution QHD+ (2560×1600) et de 2000 dimming zones, qu’il est possible d’activer ou de désactiver à la volée sans redémarrage du PC. L’espace colorimétrique DCI-P3 bien couvert à 100%, l’étalonnage individuel en usine et la certification Calman Verified assurent quant à eux une haute-fidélité des couleurs.

Un système de refroidissement avancé : doté des pales de ventilateur les plus fines de sa catégorie, le système de refroidissement avancé du Blade 18 assure des performances graphiques maximales dans un châssis fin. Intégrant la plus grande chambre à vapeur jamais conçue par Razer, le système du Blade 18 est composé de 3 ventilateurs afin de pouvoir dissiper la chaleur rapidement et efficacement. Il garantit ainsi des performances optimales, même lors de sessions de jeu intenses ou avec les rendus 3D exigeants.

Le confort d’un ordinateur de bureau, la polyvalence d’un PC portable : entre sa webcam 5 MP, son système audio spatial THX de 6 haut-parleurs, la possibilité de mettre à niveau certains composants, son panel complet de ports et l’intégration de la nouvelle norme Wi-Fi 7, le Blade 18 assure une connexion sans faille et une immersion de chaque instant. C’est l’allié idéal pour les jeux, le streaming ou encore les appels en ligne. Il embarque également un chargeur GaN (allant jusqu’à 330W) qui est jusqu’à 60 % plus compact que les solutions équivalentes à base de silicium.