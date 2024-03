Lemmo sort le Mk2, la nouvelle version de son vélo électrique

Lemmo annonce une mise à jour de son vélo électrique Lemmo One. La technologie E+Bike avancée et une série d’améliorations supplémentaires qui en font le vélo le plus performant et le plus puissant pour tous les terrains urbains à ce jour. Un capteur de puissance intégré à la roue arrière permet une conduite incroyablement douce et naturelle. Un système Apple “Find my” innovant dans le cadre combine la puissance du système Apple “Find my” et du GPS, ce qui en fait le vélo le plus sûr au monde pour rouler et se garer. Vous aurez la possibilité d’intégrer le support de téléphone breveté LEMMO. Ce support universel pour téléphone est parfaitement dissimulé lorsqu’il n’est pas utilisé, éliminant ainsi le besoin d’un étui spécial pour téléphone. Après des tests approfondis et la résolution de problèmes de modélisation, cette selle à suspension innovant garantit une conduite confortable et souple. Toutes les pièces améliorées du Lemmo ONE peuvent être facilement appliquées à tous les modèles ONE de première génération, ce qui permet aux propriétaires actuels de profiter des dernières avancées technologiques en matière de vélo.

Son prix est de 2289 € pour le modèle à chaine et de 2389 € pour le modèle à courroie.