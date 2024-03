Huit nouvelles montres Ice Watch aux couleurs du printemps

La collection ICE tie and dye revient avec 8 nouveaux modèles. Déclinées en deux tailles, ces montres pourront convenir aux poignets féminins de 6 à 99 ans!

Electrisante et colorée, chacune offre un dégradé charmant et envoutant qui s’adapte à vos tenues quotidiennes. La marque Ice-Watch habille vos poignets avec de nouvelles montres aux couleurs psychédéliques ! Avec ses tons rouges, bleus, verts, jaunes, orangés, rosés ou violet, cette collection donnera une allure hippie et colorée à toutes vos tenues. Habillée de jolis chiffres dorés ou rosés, vous ne voudrez plus la quitter !

Ces montres sont étanches à 10 ATM et vous permettront de les arborer été comme hiver, à la plage ou sous un plaid. Disponibles en deux tailles, elles habilleront tant les poignets des petites filles que de leurs mamans.

ICE tie and dye taille S au prix de 89 € et taille XS au prix de 79 €.